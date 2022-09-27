https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/ardzinba-nazval-uslovie-dialoga-s-gruziey-1041759059.html
Ардзинба назвал условие диалога с Грузией
Ардзинба назвал условие диалога с Грузией
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Грузия готовится к разным сценариям развития событий, и производство и закупка военной техники подчеркивают не... 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T22:47+0300
2022-09-27T22:47+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Подписание Грузией договора о неприменении силы станет условием развития отношений с Абхазией, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в интервью каналу Россия 24.Министр добавил, что через неделю состоится новый раунд Женевских дискуссий, на котором, по его мнению, прогресс в этом вопросе достигнут не будет.Также глава МИД прокомментировал недавнюю акцию на абхазо-грузинской границе, связанную с возвращением грузинских беженцев на территорию республики. Ардзинба назвал ее провокацией и подчеркнул, что Абхазия не собирается никого возвращать и обсуждать эту тему.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/inal-ardzinba-otsenil-uroven-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-1041758301.html
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абхазия, инал ардзинба, новости, грузия
абхазия, инал ардзинба, новости, грузия
Ардзинба назвал условие диалога с Грузией
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Грузия готовится к разным сценариям развития событий, и производство и закупка военной техники подчеркивают не миролюбивый характер ее политики.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Подписание Грузией договора о неприменении силы станет условием развития отношений с Абхазией, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в интервью каналу Россия 24.
"Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы. В связи с этим, мы считаем, что Грузия должна его подписать и после этого мы уже можем выходить на какой-то диалог. Пока ситуация находится в достаточно замороженном состоянии," - пояснил Ардзинба.
Министр добавил, что через неделю состоится новый раунд Женевских дискуссий, на котором, по его мнению, прогресс в этом вопросе достигнут не будет.
Также глава МИД прокомментировал недавнюю акцию на абхазо-грузинской границе, связанную с возвращением грузинских беженцев на территорию республики. Ардзинба назвал ее провокацией и подчеркнул, что Абхазия не собирается никого возвращать и обсуждать эту тему.