https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/ardzinba-nazval-uslovie-dialoga-s-gruziey-1041759059.html

Ардзинба назвал условие диалога с Грузией

Ардзинба назвал условие диалога с Грузией

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Грузия готовится к разным сценариям развития событий, и производство и закупка военной техники подчеркивают не... 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T22:47+0300

2022-09-27T22:47+0300

2022-09-27T22:47+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Подписание Грузией договора о неприменении силы станет условием развития отношений с Абхазией, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в интервью каналу Россия 24.Министр добавил, что через неделю состоится новый раунд Женевских дискуссий, на котором, по его мнению, прогресс в этом вопросе достигнут не будет.Также глава МИД прокомментировал недавнюю акцию на абхазо-грузинской границе, связанную с возвращением грузинских беженцев на территорию республики. Ардзинба назвал ее провокацией и подчеркнул, что Абхазия не собирается никого возвращать и обсуждать эту тему.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/inal-ardzinba-otsenil-uroven-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-1041758301.html

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