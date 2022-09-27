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Инал Ардзинба оценил уровень отношений между Россией и Абхазией

Инал Ардзинба оценил уровень отношений между Россией и Абхазией

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба во вторник 27 сентября дал интервью телеканалу Россия 24. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба в интервью каналу Россия 24 назвал положительно оценил динамику развития абхазо-российских отношений."Динамика отношений поступательная, очень много результатов на разных направлениях. У нас с Сергеем Викторовичем Лавровым сегодня состоялись очень плодотворные консультации, дружеская встреча. Подписали соглашение о регулировании вопросов двойного гражданства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. По этому соглашению мы будем внедрять механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Абхазии", - подчеркнул министр.Кроме того, на встрече с главой МИД России был обсужден широкий круг других вопросов двустороннего взаимодействия, говорили о международной ситуации, отметил Ардзинба."У нас абсолютное понимание и совпадение по ключевым событиям, которые сегодня происходят. Российская Федерация объявила вызов глобальной несправедливости, той самой мировой дисгармонии, которая сегодня происходит. Мы видим, как работают институты глобального управления, например, ООН, которая находится под влиянием коллективного запада. Они не слышат голос малых народов, они этот голос не уважают и не признают. Мы видим, что Россия сегодня выстраивает новую систему международных отношений, где будут уважать права народов, их самобытность, их национальную культуру, историческую судьбу", - сказал глава МИД Абхазии.В Абхазии все поддерживают проведение специальной военной операции и считают ее первым шагом к новому миру, заявил он."Могу сказать коротко, что мы с пониманием и с уважением относимся к тому, что люди, проживающие в этих регионах не согласны с неонацистскими подходами киевского режима. Они не хотят жить в этом государстве, и мы это прекрасно понимаем", - говорит Ардзинба.Он добавил, что украинская власть отторгает своих же граждан и свои территории. Люди в Донбассе бросили вызов неонацистам, а рядом с ними стоят абхазские добровольцы, которые взяли в руки оружие и сражаются за освобождение региона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-rossii-podderzhka-spetsoperatsii-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey---demonstratsiya-soyuznichestva-1041505432.html

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