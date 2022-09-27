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Аслан Бжания встретился с представителями абхазской диаспоры в Турции

Аслан Бжания встретился с представителями абхазской диаспоры в Турции

На встрече стороны обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются выходцы из Абхазии, живущие в Турции, в том числе при посещении исторической родины. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед), сообщает пресс-служба главы государства. "В последнее время наши соотечественники испытывают трудности с авиабилетами. Они резко подорожали. Те, кто имеют абхазское гражданство, могут без визы приехать сюда. Те же, у кого нет абхазских паспортов, должны получить визу, а это создает дополнительные сложности. Который год ведётся речь о пассажирском морском сообщении между Абхазией и Турцией, но, к сожалению, пока что не удается решить этот важный вопрос", – сказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.Также на встрече был затронут вопрос передачи России имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Президент подчеркнул, что предметом соглашения станет передача в собственность зданий и сооружений, расположенных на этой территории, а представители диаспоры, в свою очередь, выразили полную поддержку политического курса главы государства.Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/abkhazo-abazinskiy-kulturnyy-tsentr-otkrylsya-v-turetskom-yelburdake-1040342674.html

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