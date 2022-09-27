Аслан Бжания встретился с представителями абхазской диаспоры в Турции
21:08 27.09.2022 (обновлено: 21:14 27.09.2022)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции
На встрече стороны обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются выходцы из Абхазии, живущие в Турции, в том числе при посещении исторической родины.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед), сообщает пресс-служба главы государства.
Во время встречи речь шла об оформлении абхазского гражданства выходцам из республики, проживающим в Турции, об открытии Сухумского аэропорта и о трудностях с посещением исторической родины, в том числе из-за резкого повышения цен на авиабилеты.
"В последнее время наши соотечественники испытывают трудности с авиабилетами. Они резко подорожали. Те, кто имеют абхазское гражданство, могут без визы приехать сюда. Те же, у кого нет абхазских паспортов, должны получить визу, а это создает дополнительные сложности. Который год ведётся речь о пассажирском морском сообщении между Абхазией и Турцией, но, к сожалению, пока что не удается решить этот важный вопрос", – сказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.
Также на встрече был затронут вопрос передачи России имущественного комплекса госдачи "Пицунда". Президент подчеркнул, что предметом соглашения станет передача в собственность зданий и сооружений, расположенных на этой территории, а представители диаспоры, в свою очередь, выразили полную поддержку политического курса главы государства.
Федерация абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.
Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.
Федерация абхазских культурных центров – общественная организация, включающая в себя 17 центров в различных районах Турецкой Республики, где компактно проживают представители абхазской диаспоры в Турции. На сегодня Абхазфед объединяет в Турции более 15000 представителей абхазо-абазинского народа.
18 июля, 18:22