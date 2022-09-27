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Часть семей погибших за оборону и освобождение Гагры получили выплаты

Часть семей погибших за оборону и освобождение Гагры получили выплаты

Более ста семей, чьи близкие погибли за оборону и освобождение Гагрского района, получат по 30 тысяч рублей. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T09:00+0300

2022-09-27T09:00+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Некоторые семьи бойцов, погибших за оборону и освобождение Гагры, уже получили конверты с деньгами и памятные плакетки от руководства Гагрского района в понедельник 26 сентября. Об этом Sputnik сообщила замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба. "Встречи были очень трогательные. Семьи наших бойцов приняли нас с большой теплотой. Каждой из этих семей из бюджета района выделили по 30 тысяч рублей к 30-летию со Дня освобождения Гагры", - отметила Гунба. В выездных встречах также участвовали председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена "Леона" Тамаз Хеция и руководители местных администраций. Тридцатилетие со дня освобождения Гагрского района народным ополчением и добровольцами от войск Госсовета Грузии отметят 6 октября. Выплаты к этой дате будут произведены для 111 семей, погибших воинов из числа абхазского народного ополчения и добровольческих войск. Что касается уроженцев Гагрского и Гудаутского районов, сложивших головы за оборону и освобождение Гагры, их семей будут принимать 3 октября в 12:00 в гагрском Доме культуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/vyplaty-proizvedut-semyam-pogibshikh-za-osvobozhdenie-gagry-1041590834.html

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