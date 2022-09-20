https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/vyplaty-proizvedut-semyam-pogibshikh-za-osvobozhdenie-gagry-1041590834.html

Выплаты произведут семьям погибших за освобождение Гагры

Выплаты произведут семьям погибших за освобождение Гагры

Тридцатилетие со дня освобождения Гагрского района народным ополчением и добровольцами от войск Госсовета Грузии отметят 6 октября. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Выплаты в размере 30 тысяч рублей произведут семьям бойцов, погибших в ходе обороны и освобождения Гагры. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила замглавы Гагрского района Хана Гунба."Согласно утвержденным спискам архива Минобороны Абхазии и по согласованию с комиссией по празднованию 30-летия освобождения Гагрского района, глава администрации Юрий Хагуш принял решение о выделении из местного бюджета по 30 тысяч рублей семьям погибших за оборону и освобождение Гагрского района. Также им вручат памятные плакетки с гравировкой", - сказала Гунба.По словам Гунба, семьи некоторых добровольцев ежегодно ко Дню победы приезжают на отдых в Пицунду. Там представители гагрских властей вручат им конверты и памятные подарки.Что касается жителей Абхазии, а именно, тех, кто живет в Гагрском и Гудаутском районах, то 3 октября в 12:00 их ждут на церемонию вручения в доме культуры."Также 26 сентября мы планируем поездку в Сухум, Сухумский и Очамчырский районы для того чтобы в местных администрациях организовать встречи с семьями людей, сложивших головы за оборону и освобождение Гагры, защитников Абхазии", - добавила Гунба.Всего из бюджета Гагрского района на выполнение этой задачи выделят более 3,3 миллиона рублей.6 октября 1992 года, почти через два месяца после начала Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

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