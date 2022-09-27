https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/den-osvobozhdeniya-stolitsy-tsvety-vozlozhili-k-memorialu-slavy-v-sukhume-1041732981.html

День освобождения столицы: цветы возложили к Мемориалу Славы в Сухуме

День освобождения столицы: цветы возложили к Мемориалу Славы в Сухуме

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица была освобождена. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В честь 29-й годовщины освобождения столицы Абхазии от грузинских захватчиков, 27 сентября состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, премьер-министр Александр Анкваб, глава Совбеза Сергей Шамба, спикер Парламента Лаша Ашуба, сотрудники министерств и ведомств страны, депутаты, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и представители общественности.Операция Абхазской армии по освобождению города Сухум началась 16 сентября 1993 года. 27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, а в 15:30 абхазский флаг уже развевался над зданием Совмина.В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск был разгромлен второй армейский корпус противника численностью до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lomiya-o-b-osvobozhdenii-sukhuma-ot-gruzinskikh-voysk-azarta-bylo-khot-otbavlyay-no-ustali-1041720949.html

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