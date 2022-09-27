https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/kabmin-abkhazii-okazhet-finansovuyu-pomosch-seme-pogibshego-na-donbasse---dobrovoltsa-1041750701.html

Кабмин Абхазии окажет финансовую помощь семье погибшего на Донбассе добровольца

Кабмин Абхазии окажет финансовую помощь семье погибшего на Донбассе добровольца

Артур Киркинадзе прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшим в марте, и погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T16:30+0300

2022-09-27T16:30+0300

2022-09-27T16:43+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате в миллион рублей семье погибшего в Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе. Кроме того, правительство приняло решение о дополнительных мерах социальной поддержки семье погибшего. Согласно ему, семье Артура Киркинадзе предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Деньги будут выплачиваться до достижения детьми совершеннолетия, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Ежемесячные выплаты будут отсчитываться со дня гибели добровольца.Выходец из Абхазии Артур Киркинадзе участвовал в боях за освобождение Донбасса и погиб под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. У него осталось трое несовершеннолетних детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-pod-avdeevkoy-1041436587.html

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