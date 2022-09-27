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https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/kabmin-abkhazii-okazhet-finansovuyu-pomosch-seme-pogibshego-na-donbasse---dobrovoltsa-1041750701.html
Кабмин Абхазии окажет финансовую помощь семье погибшего на Донбассе добровольца
Кабмин Абхазии окажет финансовую помощь семье погибшего на Донбассе добровольца
Артур Киркинадзе прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшим в марте, и погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T16:30+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате в миллион рублей семье погибшего в Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе. Кроме того, правительство приняло решение о дополнительных мерах социальной поддержки семье погибшего. Согласно ему, семье Артура Киркинадзе предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Деньги будут выплачиваться до достижения детьми совершеннолетия, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Ежемесячные выплаты будут отсчитываться со дня гибели добровольца.Выходец из Абхазии Артур Киркинадзе участвовал в боях за освобождение Донбасса и погиб под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. У него осталось трое несовершеннолетних детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-pod-avdeevkoy-1041436587.html
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абхазия, кабмин абхазии
абхазия, кабмин абхазии

Кабмин Абхазии окажет финансовую помощь семье погибшего на Донбассе добровольца

16:30 27.09.2022 (обновлено: 16:43 27.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабмина Абхазии
 Кабмина Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Артур Киркинадзе прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшим в марте, и погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о единовременной социальной выплате в миллион рублей семье погибшего в Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе.
Министерству финансов Абхазии поручено обеспечить единовременную выплату в 2022 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законодательством республики.
Кроме того, правительство приняло решение о дополнительных мерах социальной поддержки семье погибшего. Согласно ему, семье Артура Киркинадзе предусмотрены ежемесячные выплаты от государства в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Деньги будут выплачиваться до достижения детьми совершеннолетия, а учащимся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Ежемесячные выплаты будут отсчитываться со дня гибели добровольца.
Выходец из Абхазии Артур Киркинадзе участвовал в боях за освобождение Донбасса и погиб под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. У него осталось трое несовершеннолетних детей.
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