https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/neskolko-prilozheniy-vk-udalili-iz-app-store-1041730902.html
Несколько приложений VK удалили из App Store
Несколько приложений VK удалили из App Store
Уже установленные на телефон приложения продолжают работать, но скачать их заново пока нельзя. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T09:39+0300
2022-09-27T09:39+0300
2022-09-27T09:39+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Несколько приложений компании VK были удалены из App Store, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже направило в компанию запрос о причинах удаления приложений."Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", - говорится в сообщении ведомства.После начала военной спецоперации на Украине некоторые западные компании ввели санкции в отношении России и российских пользователей. Так, ранее, из App Store были удалены мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/fas-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-1040369269.html
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новости, гаджеты
Несколько приложений VK удалили из App Store
Уже установленные на телефон приложения продолжают работать, но скачать их заново пока нельзя.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
Несколько приложений компании VK были удалены из App Store, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя компании.
Это касается не только самого приложения соцсети VK, но и связанных с ним VK Play, "VK Музыки", "VK Клипов" и "VK Мессенджера" и "VK Админ". Кроме того, в поиске App Store недоступны "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru".
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже направило в компанию запрос о причинах удаления приложений.
"Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", - говорится в сообщении ведомства.
После начала военной спецоперации на Украине некоторые западные компании ввели санкции в отношении России и российских пользователей. Так, ранее, из App Store были удалены мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка.