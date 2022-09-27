https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/neskolko-prilozheniy-vk-udalili-iz-app-store-1041730902.html

Несколько приложений VK удалили из App Store

Несколько приложений VK удалили из App Store

Уже установленные на телефон приложения продолжают работать, но скачать их заново пока нельзя. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T09:39+0300

2022-09-27T09:39+0300

2022-09-27T09:39+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Несколько приложений компании VK были удалены из App Store, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже направило в компанию запрос о причинах удаления приложений."Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", - говорится в сообщении ведомства.После начала военной спецоперации на Украине некоторые западные компании ввели санкции в отношении России и российских пользователей. Так, ранее, из App Store были удалены мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/fas-obvinila-apple-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva-1040369269.html

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