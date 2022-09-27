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Объявлены первые итоги референдумов о воссоединении с Россией
Объявлены первые итоги референдумов о воссоединении с Россией
Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходили в ЛНР, ДНР, Херсонской области и части Запорожской области с 23 по 27 сентября. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T22:57+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Центральные избирательные комиссии обработали 100% бюллетеней в Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседания комиссий.По результатам подсчетов, за вступление в состав России высказались:В ДНР, по последним данным, обработано чуть более 56% голосов. В 94,75% случаев из них голоса отданы за присоединение республики к России.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в ДНР, ЛНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области начались 23 сентября. Сегодня - завершающий день голосования, итоги могут быть объявлены в ближайшие дни. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/kan-taniya-referendum-v-donbasse-prokhodit-v-atmosfere-prazdnika-1041757990.html
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Объявлены первые итоги референдумов о воссоединении с Россией
Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходили в ЛНР, ДНР, Херсонской области и части Запорожской области с 23 по 27 сентября.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Центральные избирательные комиссии обработали 100% бюллетеней в Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заседания комиссий.
По результатам подсчетов, за вступление в состав России высказались:
в Херсонской области - 87,05% избирателей;
в Запорожской области - 93,11% избирателей;
в ЛНР - 98,42 % избирателей.
В ДНР, по последним данным, обработано чуть более 56% голосов. В 94,75% случаев из них голоса отданы за присоединение республики к России.
Референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в ДНР, ЛНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области начались 23 сентября. Сегодня - завершающий день голосования, итоги могут быть объявлены в ближайшие дни. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.