https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/kan-taniya-referendum-v-donbasse-prokhodit-v-atmosfere-prazdnika-1041757990.html

Кан Тания: референдум в Донбассе проходит в атмосфере праздника

Кан Тания: референдум в Донбассе проходит в атмосфере праздника

Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались в пятницу, 23 сентября, и продлились четыре дня. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T22:02+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Голосование на референдуме в Донбассе проходит в атмосфере праздника, заявил в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания, который в эти дни находится в ДНР в качестве международного наблюдателя.Тания пояснил, что этого исхода жители региона ждали восемь лет, не понимая, как жить дальше. Сейчас же они четко осознают, что им обеспечены спокойствие и безопасность, они смогут жить нормальной жизнью и строить планы на будущее.Организацию процесса голосования Тания оценил высоко. По его словам, все проходит прозрачно. Также международные наблюдатели особо отметили условия для людей с инвалидностью, для которых было организовано выездное голосование. Списки людей с ограниченными возможностями также были подготовлены заранее.“Это было удивлением для европейцев, потому что в Европе, когда человек с инвалидностью хочет проголосовать, он заранее должен известить мэрию города, чтобы ему предоставили сопровождение на избирательный участок. То есть, он идет на избирательный участок. А в случае с ДНР было организовано выездное голосование", - отметил Тания.Посол по особым поручениям МИД Абхазии назвал референдум в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях эпохальным событием, которого здесь ждали на протяжении восьми лет. По его словам, подавляющее большинство населения этих территории поддерживают воссоединение с Россией.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/mezhdunarodnyy-nablyudatel-o-referendume-my-fiksiruem-ugrozy-i-davlenie-so-storony-kieva-1041726440.html

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