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Кан Тания: референдум в Донбассе проходит в атмосфере праздника
Кан Тания: референдум в Донбассе проходит в атмосфере праздника
Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались в пятницу, 23 сентября, и продлились четыре дня. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T22:02+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Голосование на референдуме в Донбассе проходит в атмосфере праздника, заявил в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания, который в эти дни находится в ДНР в качестве международного наблюдателя.Тания пояснил, что этого исхода жители региона ждали восемь лет, не понимая, как жить дальше. Сейчас же они четко осознают, что им обеспечены спокойствие и безопасность, они смогут жить нормальной жизнью и строить планы на будущее.Организацию процесса голосования Тания оценил высоко. По его словам, все проходит прозрачно. Также международные наблюдатели особо отметили условия для людей с инвалидностью, для которых было организовано выездное голосование. Списки людей с ограниченными возможностями также были подготовлены заранее.“Это было удивлением для европейцев, потому что в Европе, когда человек с инвалидностью хочет проголосовать, он заранее должен известить мэрию города, чтобы ему предоставили сопровождение на избирательный участок. То есть, он идет на избирательный участок. А в случае с ДНР было организовано выездное голосование", - отметил Тания.Посол по особым поручениям МИД Абхазии назвал референдум в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях эпохальным событием, которого здесь ждали на протяжении восьми лет. По его словам, подавляющее большинство населения этих территории поддерживают воссоединение с Россией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/matvienko-ne-uvidela-neobkhodimosti-v-vneplanovom-zasedanii-sovfeda-iz-za-referendumov-1041756572.html
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Кан Тания: референдум в Донбассе проходит в атмосфере праздника
Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались в пятницу, 23 сентября, и продлились четыре дня.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
Голосование на референдуме в Донбассе проходит в атмосфере праздника, заявил в эфире радио Sputnik
посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания, который в эти дни находится в ДНР в качестве международного наблюдателя.
"Первое ощущение, которое получаешь по прибытию на избирательный участок - ощущение праздника. Вокруг было много детишек. Дети распевали русские песни, российский гимн, все с флажками, улыбки на лицах. На самом деле царит атмосфера искренней благодарности и счастья", - рассказал он.
Тания пояснил, что этого исхода жители региона ждали восемь лет, не понимая, как жить дальше. Сейчас же они четко осознают, что им обеспечены спокойствие и безопасность, они смогут жить нормальной жизнью и строить планы на будущее.
Организацию процесса голосования Тания оценил высоко. По его словам, все проходит прозрачно. Также международные наблюдатели особо отметили условия для людей с инвалидностью, для которых было организовано выездное голосование. Списки людей с ограниченными возможностями также были подготовлены заранее.
“Это было удивлением для европейцев, потому что в Европе, когда человек с инвалидностью хочет проголосовать, он заранее должен известить мэрию города, чтобы ему предоставили сопровождение на избирательный участок. То есть, он идет на избирательный участок. А в случае с ДНР было организовано выездное голосование", - отметил Тания.
Посол по особым поручениям МИД Абхазии назвал референдум в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях эпохальным событием, которого здесь ждали на протяжении восьми лет. По его словам, подавляющее большинство населения этих территории поддерживают воссоединение с Россией.