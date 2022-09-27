https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/obyavleny-pobediteli-fotokonkursa-imeni-andreya-stenina-1041745448.html

Объявлены победители фотоконкурса имени Андрея Стенина

Объявлены победители фотоконкурса имени Андрея Стенина

В этом году в конкурсе участвовали фотографы из 14 стран, в том числе Ирана, Китая, Италии и Испании, Бангладеш, Филиппин, США. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T18:00+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В Москве были объявлены победители конкурса для профессиональных фотографов, который проводится ежегодно в память о военкоре медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина."Рассказывая истории средствами фотографии, победители нашего конкурса мыслят небанально и умеют видеть поверх сиюминутных событийных границ", - отметила куратор конкурса Оксана Олейник.Главную награду, Гран-при, в этом году было решено не вручать. В каждой номинации были свои победители, ознакомиться с их работами подробнее можно в фотоленте Sputnik.Андрей Стенин - фотокорреспондент международной медиагруппы "Россия сегодня". Он начинал как пишущий корреспондент, но постепенно перешел в ряды фотожурналистов, избрав своей специализацией съемку чрезвычайных происшествий - массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.Стенин побывал во многих горячих точках, подвергал себя опасности в Ливии, Сирии, секторе Газа. Летом 2014 года он был убит в ходе вооруженного конфликта на Украине.Цель конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - поддержка молодых фотографов и привлечение внимания к задачам современной фотожурналистики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lovit-moment-luchshie-fotografii-s-konkursa-imeni-stenina-1041745264.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/1040760696.html

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