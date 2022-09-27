https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/osennyaya-vystavka-otkrylas-v-tsvz-ko-dnyu-osvobozhdeniya-sukhuma-1041756377.html

"Осенняя выставка" открылась в ЦВЗ ко Дню освобождения Сухума

"Осенняя выставка" открылась в ЦВЗ ко Дню освобождения Сухума

На выставке, приуроченной ко Дню освобождения Сухума, представлено более 30 картин абхазских художников. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T19:35+0300

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2022-09-27T19:35+0300

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. "Осенняя выставка", организованная Союзом художников Абхазии и приуроченная ко Дню освобождения Сухума, открылась в Центарльном выставочном зале во вторник, 27 сентября.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия отметила, что, несмотря на то, что на выставке не представлены работы, связанные с военной тематикой, она отражает те чувства и воспоминания, которые народ Абхазии вот уже 29 лет испытывает с наступлением сентября.Глава Союза художников Абхазии Виталий Джения отметил, что к 30-летию Дня Победы и Независимости Абхазии планируется организовать выставку с произведениями военной тематики."А сегодня мы хотели, чтобы людям было приятно смотреть. Не вспоминать войну, а увидеть что-то хорошее, достижения наших художников за 29 лет", - объяснил он.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов поздравил жителей столицы с праздником и подчеркнул, что тема войны в искусстве – тяжелая, грустная."Но когда представлены картины, которые позволяют посмотреть на этот мир лучше, это правильно выбранная тематика. Надо двигаться дальше, не забывая прошлое", - добавил он.На выставке были представлены были представлены картины абхазских художников Руслана Габлия, Виссариона Цвижба, Геннадия Барциц, Амирана Адлейба, Людмилы Будяк, Мактины Цвижба, Заура Мукба, Сабины Кварчелия, Саида Возба.Выставка будет открыта до середины октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/vystavka-khudozhnikov-iz-kabardino-balkarii-otkrylas-v-sukhume-1041610239.html

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