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Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T19:00+0300
2022-09-27T19:00+0300
2022-09-27T19:08+0300
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В среду, 28 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления в конце дня местами возможен слабый дождь, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 сентября
19:00 27.09.2022 (обновлено: 19:08 27.09.2022)
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В среду, 28 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления в конце дня местами возможен слабый дождь, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.