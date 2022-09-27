https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-28-sentyabrya-1041754620.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T19:00+0300

2022-09-27T19:00+0300

2022-09-27T19:08+0300

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041716285_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_d3e337b96d2cd68009c6d1f9061efd68.jpg

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В среду, 28 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления в конце дня местами возможен слабый дождь, гроза.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии