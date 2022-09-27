https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/ranennye-v-donbasse-dobrovoltsy-iz-abkhazii-poluchat-pomosch-ot-gosudarstva-1041751428.html
Раненные в Донбассе добровольцы из Абхазии получат помощь от государства
Раненные в Донбассе добровольцы из Абхазии получат помощь от государства
Контроль за исполнением распоряжений правительства возложена на министерство финансов Абхазии 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T16:55+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжения о единовременных выплатах по 500 тысяч рублей раненым в Донбассе добровольцам Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба. Министерству финансов Абхазии поручено обеспечить единовременную выплату в 2022 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законодательством республики. Выплаты единовременного пособия будут осуществлены через министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии.Также отдельными распоряжениями Кабмин принял решение о единовременной выплате в миллион рублей семье погибшего добровольца Артура Киркинадзе и ежемесячных выплатах его многодетной семье.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/kabmin-abkhazii-okazhet-finansovuyu-pomosch-seme-pogibshego-na-donbasse---dobrovoltsa-1041750701.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии, донбасс
абхазия, новости, кабмин абхазии, донбасс
Раненные в Донбассе добровольцы из Абхазии получат помощь от государства
Контроль за исполнением распоряжений правительства возложена на министерство финансов Абхазии
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжения о единовременных выплатах по 500 тысяч рублей раненым в Донбассе добровольцам Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба.
Министерству финансов Абхазии поручено обеспечить единовременную выплату в 2022 году за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законодательством республики.
Выплаты единовременного пособия будут осуществлены через министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии.
Также отдельными распоряжениями Кабмин принял решение о единовременной выплате в миллион рублей семье погибшего добровольца Артура Киркинадзе и ежемесячных выплатах его многодетной семье.