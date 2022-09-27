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Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией
Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией
"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пропускной пункт на российско-грузинской границе. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T14:31+0300
2022-09-27T14:31+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Обстановка на границе между Грузией и Северной Осетией сейчас оценивается, возможно, власти введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Сергея Меняйло в в эфире "Соловьев Live".Ранее сообщалось, что в пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" проезда ожидают более трех с половиной тысяч автомобилей. Сейчас, по словам Меняйло, там работает скорая помощь и сотрудники МЧС. Также он добавил, что на границе работает мобилизационный пункт, оперативная группа органов власти и военкомата совместно с сотрудниками МВД вручают повестки жителям Северной Осетии, подлежащим частичной мобилизации. Меняйло пояснил, что в общей массе таких людей немного, большая часть желающих уехать из России приехали из других регионов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lasha-ashuba-rasskazal-kto-iz-grazhdan-abkhazii-ne-podpadaet-pod-mobilizatsiyu-v-rossii-1041736739.html
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Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией
"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пропускной пункт на российско-грузинской границе.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Обстановка на границе между Грузией и Северной Осетией сейчас оценивается, возможно, власти введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Сергея Меняйло в в эфире "Соловьев Live".
"Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП и… сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа - это мужское население, практически со всех регионов", - сказал Меняйло.
Ранее сообщалось, что в пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" проезда ожидают более трех с половиной тысяч автомобилей. Сейчас, по словам Меняйло, там работает скорая помощь и сотрудники МЧС.
Также он добавил, что на границе работает мобилизационный пункт, оперативная группа органов власти и военкомата совместно с сотрудниками МВД вручают повестки жителям Северной Осетии, подлежащим частичной мобилизации. Меняйло пояснил, что в общей массе таких людей немного, большая часть желающих уехать из России приехали из других регионов.