https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/rezhim-chs-mogut-vvesti-v-severnoy-osetii-na-granitse-s-gruziey-1041740892.html

Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией

Режим ЧС могут ввести в Северной Осетии на границе с Грузией

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пропускной пункт на российско-грузинской границе. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T14:31+0300

2022-09-27T14:31+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Обстановка на границе между Грузией и Северной Осетией сейчас оценивается, возможно, власти введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Сергея Меняйло в в эфире "Соловьев Live".Ранее сообщалось, что в пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" проезда ожидают более трех с половиной тысяч автомобилей. Сейчас, по словам Меняйло, там работает скорая помощь и сотрудники МЧС. Также он добавил, что на границе работает мобилизационный пункт, оперативная группа органов власти и военкомата совместно с сотрудниками МВД вручают повестки жителям Северной Осетии, подлежащим частичной мобилизации. Меняйло пояснил, что в общей массе таких людей немного, большая часть желающих уехать из России приехали из других регионов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lasha-ashuba-rasskazal-kto-iz-grazhdan-abkhazii-ne-podpadaet-pod-mobilizatsiyu-v-rossii-1041736739.html

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