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Лаша Ашуба рассказал, кто из граждан Абхазии не подпадает под мобилизацию в России
Лаша Ашуба рассказал, кто из граждан Абхазии не подпадает под мобилизацию в России
Президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в... 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T12:29+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Граждане Республики Абхазия, имеющие двойное гражданство и состоящие на воинском учете в Абхазии, не подпадают под объявленную в России частичную мобилизацию, сказал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью Абхазскому телевидению в понедельник, 26 сентября.В частности, он напомнил о выходцах из республики, добровольно вставших на защиту Донбасса, а также то, что Абхазия регулярно оказывает гуманитарную помощь Донецку и Луганску."Мы и дальше намерены продолжать эту работу и будем поддерживать Россию в специальной военной операции", - сказал он.При этом основная задача, которая стоит перед руководством и обществом Абхазии, заметил спикер, быть бдительными в вопросах, касающихся восточных рубежей страны. По его мнению, распространение новостей о возможности открытия Грузией "второго фронта" в Абхазии и Южной Осетии больше носит политический характер, нежели реальный."С другой стороны, политическая ситуация в Грузии часто бывает нестабильной, мы не знаем, с какой стороны может смениться повестка, с новой силой актуализируются абхазский и югоосетинский вопросы. Тем более, мы знаем, что по сей день не подписаны соглашения о неприменении силы, что Грузия постоянно продолжает политику милитаризации, проводятся учения с представителями НАТО. Грузия постоянно наращивает свой военный потенциал и вопрос обороноспособности и наличия угроз должен быть актуален для нас всегда", - добавил он.По словам Ашуба, существующая в мире напряженность не должна быть поводом для паники в абхазском обществе и государство должно иметь возможность "подставить плечо своему стратегическом партнеру" - России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/referenduma-ne-budet-ekspert-rasskazal-chego-zhdat-ot-vlastey-gruzii-1041590366.html
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Лаша Ашуба рассказал, кто из граждан Абхазии не подпадает под мобилизацию в России
12:29 27.09.2022 (обновлено: 12:47 27.09.2022)
Президент России Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Граждане Республики Абхазия, имеющие двойное гражданство и состоящие на воинском учете в Абхазии, не подпадают под объявленную в России частичную мобилизацию, сказал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью Абхазскому телевидению в понедельник, 26 сентября.
Спикер подчеркнул, что при всем этом, Абхазия не должна и не может быть безучастна к событиям, "происходящим у нашего стратегического партнера".
В частности, он напомнил о выходцах из республики, добровольно вставших на защиту Донбасса, а также то, что Абхазия регулярно оказывает гуманитарную помощь Донецку и Луганску.
"Мы и дальше намерены продолжать эту работу и будем поддерживать Россию в специальной военной операции", - сказал он.
При этом основная задача, которая стоит перед руководством и обществом Абхазии, заметил спикер, быть бдительными в вопросах, касающихся восточных рубежей страны. По его мнению, распространение новостей о возможности открытия Грузией "второго фронта" в Абхазии и Южной Осетии больше носит политический характер, нежели реальный.
"С другой стороны, политическая ситуация в Грузии часто бывает нестабильной, мы не знаем, с какой стороны может смениться повестка, с новой силой актуализируются абхазский и югоосетинский вопросы. Тем более, мы знаем, что по сей день не подписаны соглашения о неприменении силы, что Грузия постоянно продолжает политику милитаризации, проводятся учения с представителями НАТО. Грузия постоянно наращивает свой военный потенциал и вопрос обороноспособности и наличия угроз должен быть актуален для нас всегда", - добавил он.
По словам Ашуба, существующая в мире напряженность не должна быть поводом для паники в абхазском обществе и государство должно иметь возможность "подставить плечо своему стратегическом партнеру" - России.