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Умер журналист Олег Щедров, освещавший события во время войны в Абхазии

Умер журналист Олег Щедров, освещавший события во время войны в Абхазии

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Руководитель учебных программ медиагруппы "Россия сегодня" Олег Щедров скончался на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Руководитель учебных программ медиагруппы "Россия сегодня" Олег Щедров скончался на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости.Кроме того, в качестве журналиста Олег Щедров освещал военные действия в Абхазии в 1992-1993 годах."Я оставался в Абхазии до 25 августа. Как сейчас помню, было ощущение наступающих сил. Это фактически были партизанские бригады "Мхедриони", крайне неорганизованные. Они ехали, как на охоту", - рассказал журналист в интервью радио Sputnik во время командировки в Сухум.Олег Щедров работал в Иновещании Гостелерадио СССР, Интерфаксе, ИТАР-ТАСС, Рейтере. В РИА Новости он организовал Корпоративный учебный центр, в котором работал до последних дней, обучая коллег-журналистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180902/shhedrov-ob-ocharovanii-abxazii-tradicii-ne-muzejnyj-eksponat-1024858290.html

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