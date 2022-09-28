https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/aslan-bzhaniya-prokommentiroval-vozmozhnost-priznaniya-abkhazii-belarusyu-1041776633.html

Аслан Бжания прокомментировал возможность признания Абхазии Беларусью

Аслан Бжания прокомментировал возможность признания Абхазии Беларусью

Александр Лукашенко прибыл в Абхазию 28 сентября. Это первый официальный визит главы Беларуси в республику 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T19:23+0300

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абхазия

белоруссия

аслан бжания

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Отношения между Абхазией и Беларусью приобретают новый импульс, заявил президент республики Аслан Бжания по итогам встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Сам факт приезда в Абхазию главы Республики Беларусь говорит о многом - о том, что наши отношения на современном этапе приобретают новый характер, нашим отношениям придан новый импульс. Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придём к этому (к признанию - прим. ред). Я бы не хотел забегать вперёд в данном вопросе, но первый кирпичик в этом большом доме уже заложен. Факт имеет место быть. Я доволен встречей", - сказал Аслан Бжания.Он подчеркнул, что Александр Лукашенко впервые посещает Абхазию с тех пор, как она стала самостоятельным, независимым государством. Бжания добавил, что на встрече преимущественно обсуждались вопросы экономического характера и выразил уверенность в том, что межгосударственные отношения будут динамично развиваться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/aleksandr-lukashenko-vpervye-pribyl-v-abkhaziyu-s-ofitsialnym-vizitom-1041771723.html

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