Состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Абхазию
15:30 28.09.2022 (обновлено: 15:42 28.09.2022)
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента
На встрече с президентом Абхазии глава Беларуси выразил твердое намерение дать старт серьезной работе по укреплению межгосударственных отношений.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился на государственной даче в Пицунде с президентом Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. Это первый визит Александра Лукашенко в республику в качестве главы государства.
Приветствуя гостя, Аслан Бжания напомнил, что в январе 1996 года на совете глав государств-членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.
"Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии - это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", - заявил он.
Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России.
"Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Александр Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
3/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Лидер Белоруссии вспомнил, как в советские времена бывал в Абхазии, и предложил обсудить вопросы укрепления отношений между государствами.
"Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", - подчеркнул Лукашенко.
Глава Белоруссии прибыл в Абхазию 28 сентября. На встрече с президентом Асланом Бжания он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и угрозы.