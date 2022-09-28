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Состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Абхазию
Состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Абхазию
На встрече с президентом Абхазии глава Беларуси выразил твердое намерение дать старт серьезной работе по укреплению межгосударственных отношений. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T15:30+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился на государственной даче в Пицунде с президентом Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. Это первый визит Александра Лукашенко в республику в качестве главы государства."Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии - это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", - заявил он.Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России."Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Александр Лукашенко.Лидер Белоруссии вспомнил, как в советские времена бывал в Абхазии, и предложил обсудить вопросы укрепления отношений между государствами."Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", - подчеркнул Лукашенко.Глава Белоруссии прибыл в Абхазию 28 сентября. На встрече с президентом Асланом Бжания он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/bzhaniya-zayavil-o-gotovnosti-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1041134109.html
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абхазия, новости, белоруссия, аслан бжания, александр лукашенко
абхазия, новости, белоруссия, аслан бжания, александр лукашенко

Состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Абхазию

15:30 28.09.2022 (обновлено: 15:42 28.09.2022)
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2022
© Foto / пресс-служба Президента
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На встрече с президентом Абхазии глава Беларуси выразил твердое намерение дать старт серьезной работе по укреплению межгосударственных отношений.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился на государственной даче в Пицунде с президентом Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. Это первый визит Александра Лукашенко в республику в качестве главы государства.

Приветствуя гостя, Аслан Бжания напомнил, что в январе 1996 года на совете глав государств-членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.

"Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии - это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", - заявил он.
Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России.
"Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Александр Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
© Foto / пресс-служба Президента Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
1/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
2/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
3/3
© Foto / пресс-служба Президента
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Лидер Белоруссии вспомнил, как в советские времена бывал в Абхазии, и предложил обсудить вопросы укрепления отношений между государствами.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2022
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Бжания заявил о готовности Абхазии вступить в Союзное государство
25 августа, 12:40
"Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", - подчеркнул Лукашенко.
Глава Белоруссии прибыл в Абхазию 28 сентября. На встрече с президентом Асланом Бжания он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и угрозы.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу со Специальным Представителем Президента Республики Беларусь Виктором Шейманом, прибывшим в Республику Абхазия. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2022
В Абхазии
Аслан Бжания встретился с представителем президента Белоруссии
24 июня, 18:24
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