https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/aslan-bzhaniya-vstretilsya-v-pitsunde-s-aleksandrom-lukashenko-1041771378.html

Состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Абхазию

Состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Абхазию

На встрече с президентом Абхазии глава Беларуси выразил твердое намерение дать старт серьезной работе по укреплению межгосударственных отношений. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T15:30+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился на государственной даче в Пицунде с президентом Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. Это первый визит Александра Лукашенко в республику в качестве главы государства."Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии - это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду", - заявил он.Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что его визит не связан с событиями в мире и добавил, что обсуждал свой приезд с президентом России."Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально", - сказал Александр Лукашенко.Лидер Белоруссии вспомнил, как в советские времена бывал в Абхазии, и предложил обсудить вопросы укрепления отношений между государствами."Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", - подчеркнул Лукашенко.Глава Белоруссии прибыл в Абхазию 28 сентября. На встрече с президентом Асланом Бжания он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, текущие вызовы и угрозы.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelem-prezidenta-belorussii-1039803395.html

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