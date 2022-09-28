https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/deputaty-parlamenta-abkhazii-vstretilis-s-glavami-mestnykh-administratsiy-1041775739.html
Депутаты Парламента Абхазии встретились с главами местных администраций
Депутаты Парламента Абхазии встретились с главами местных администраций
Во встрече приняли участие главы городов и районов, представители Министерства обороны, председатели городских собраний, а также представители военных... 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T18:21+0300
2022-09-28T18:21+0300
2022-09-28T18:21+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии провели встречу с представителями местных органов власти, сообщает пресс-служба законодательного органа.Ашуба рассказал о прошедшем ранее заседании Совета безопасности республики и о создании при Кабмине рабочей группы для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, о встрече с руководством министерства обороны республики.В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, касающиеся, в том числе, организации работы военных комиссариатов и их совместной деятельности с руководителями местных администраций и органов местного самоуправления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/sozdana-rabochaya-gruppa-po-uluchsheniyu-mobilizatsionnoy-podgotovki-v-abkhazii-1041672844.html
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости
Депутаты Парламента Абхазии встретились с главами местных администраций
Во встрече приняли участие главы городов и районов, представители Министерства обороны, председатели городских собраний, а также представители военных комиссариатов.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik.
Депутаты Народного Собрания Абхазии провели встречу с представителями местных органов власти, сообщает
пресс-служба законодательного органа.
"Наша сегодняшняя встреча продиктована рядом обстоятельств, которые складываются у нашего стратегического партнёра – Российской Федерации. В этой ситуации мы тоже должны быть бдительны", – сказал, открывая встречу, спикер парламента Лаша Ашуба.
Ашуба рассказал о прошедшем ранее заседании Совета безопасности республики и о создании при Кабмине рабочей группы для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, о встрече с руководством министерства обороны республики.
В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, касающиеся, в том числе, организации работы военных комиссариатов и их совместной деятельности с руководителями местных администраций и органов местного самоуправления.