https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/dva-p-rossiyane-nazvali-geroev-proshlogo-i-nastoyaschego-1041761018.html

Россияне назвали героев прошлого и настоящего

Россияне назвали героев прошлого и настоящего

В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T10:48+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. На первое место в рейтинге выдающихся личностей прошлого россияне поставили Александра Пушкина, а в списке выдающихся людей настоящего - Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).А в народном рейтинге символов современной России лидирует президент Владимир Путин, его имя назвали 28% опрошенных. На втором месте с большим отрывом Сергей Шойгу, за него проголосовали 7%, на третьем - глава МИД Сергей Лавров (5%).Современную Россию, по мнению большинства граждан, символизируют государственные деятели, хотя назвать имена "символов" прошлого опрошенным было гораздо легче, чем вспомнить современников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/rossiyane-nazvali-samogo-bolshogo-druga-rossii-1041253647.html

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