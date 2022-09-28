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Россияне назвали героев прошлого и настоящего
Россияне назвали героев прошлого и настоящего
В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T10:48+0300
2022-09-28T10:48+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. На первое место в рейтинге выдающихся личностей прошлого россияне поставили Александра Пушкина, а в списке выдающихся людей настоящего - Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).А в народном рейтинге символов современной России лидирует президент Владимир Путин, его имя назвали 28% опрошенных. На втором месте с большим отрывом Сергей Шойгу, за него проголосовали 7%, на третьем - глава МИД Сергей Лавров (5%).Современную Россию, по мнению большинства граждан, символизируют государственные деятели, хотя назвать имена "символов" прошлого опрошенным было гораздо легче, чем вспомнить современников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/rossiyane-nazvali-samogo-bolshogo-druga-rossii-1041253647.html
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Россияне назвали героев прошлого и настоящего
10:48 28.09.2022 (обновлено: 12:13 28.09.2022)
В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik.
На первое место в рейтинге выдающихся личностей прошлого россияне поставили Александра Пушкина, а в списке выдающихся людей настоящего - Владимира Путина. Об этом сообщается
на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (
ВЦИОМ).
За солнце русской поэзии проголосовал 21% опрошенных, вторую и третью строчки рейтинга заняли Петр I и Иосиф Сталин - 20% и 17% соответственно.
А в народном рейтинге символов современной России лидирует президент Владимир Путин, его имя назвали 28% опрошенных. На втором месте с большим отрывом Сергей Шойгу, за него проголосовали 7%, на третьем - глава МИД Сергей Лавров (5%).
Современную Россию, по мнению большинства граждан, символизируют государственные деятели, хотя назвать имена "символов" прошлого опрошенным было гораздо легче, чем вспомнить современников.