https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/rossiyane-nazvali-samogo-bolshogo-druga-rossii-1041253647.html

Россияне назвали самого большого "друга" России

Россияне назвали самого большого "друга" России

Опрос проводились методом поквартирных face-to-face интервью, в нем приняли участие 1600 человек. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T18:27+0300

2022-08-31T18:27+0300

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СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Более половины опрошенных россиян (55%) считают Китай самой дружественной России страной, сообщает ВЦИОМ.Не отстает от Китая Беларусь, положение которой в рейтинге заметно укрепилось - если в 2018 году самым большим другом России ее называли 20% опрошенных, то сегодня таких уже 49%.Третью строчку рейтинга заняла Индия - на фоне западных санкций и укрепления отношений с Россией симпатии к ней выросли, и это отмечают 22 процента опрошенных.Замыкают пятерку дружественных стран Турция и Казахстан.Что до недружественных стран, то представления о них также достаточно устойчивы. По мнению 76% опрошенных, главным недругом России остались Соединенных Штаты, которые прибавили девять процентных пунктов к результату 2019 года. Второе место заняла Украина (43%), хотя, несмотря на начало специальной военной операции, доля людей, назвавших ее недружественной страной, упала на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом. Третья по "популярности" страна - Великобритания, которую считают враждебной 39% опрошенных. После нее в рейтинге идут и другие страны Евросоюза - Германия (32%), Польша (28%), Франция (21%) и другие. Кроме того, впервые в список вошли такие "нетипичные" страны, как Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%).

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/rossiya-rasshirila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1040477554.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bolee-70-protsentov-naseleniya-rossii--schitayut-chto-ukrainskie-natsisty-ugrozhayut-strane-1038730038.html

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