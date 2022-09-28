https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/glavy-lnr-i-khersonskoy-oblasti-obratilis-k-putinu-s-prosboy-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-1041766752.html
Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о вступлении в состав России
Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о вступлении в состав России
Согласно результатам прошедших референдумов, подавляющее большинство жителей этих территорий высказалось за вступление в состав федерации. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T13:00+0300
2022-09-28T13:00+0300
2022-09-28T13:00+0300
новости
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/17/1041666788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc55851e6775229b6cd97197479f6f13.jpg
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратились к Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России, сообщает РИА Новости.В своих обращениях Пасечник и Сальдо подчеркивают, что это желание на референдумах высказало подавляющее большинство жителей регионов.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/obyavleny-itogi-golosovaniya-na-referendume-v-dnr-1041759847.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/17/1041666788_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ffff7e3a693d5e7ff0e6aea895835f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина, донбасс
новости, россия, украина, донбасс
Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о вступлении в состав России
Согласно результатам прошедших референдумов, подавляющее большинство жителей этих территорий высказалось за вступление в состав федерации.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратились к Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России, сообщает РИА Новости.
В своих обращениях Пасечник и Сальдо подчеркивают, что это желание на референдумах высказало подавляющее большинство жителей регионов.
Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.