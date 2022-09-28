https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/glavy-lnr-i-khersonskoy-oblasti-obratilis-k-putinu-s-prosboy-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-1041766752.html

Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о вступлении в состав России

Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину с просьбой о вступлении в состав России

Согласно результатам прошедших референдумов, подавляющее большинство жителей этих территорий высказалось за вступление в состав федерации. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T13:00+0300

2022-09-28T13:00+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратились к Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России, сообщает РИА Новости.В своих обращениях Пасечник и Сальдо подчеркивают, что это желание на референдумах высказало подавляющее большинство жителей регионов.Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили на Донбассе, в Херсонской области и в освобожденной части Запорожской области с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" проголосовало 99,23%, в ЛНР в пользу вступления высказалось 98,42% избирателей, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожье - 93,11%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/obyavleny-itogi-golosovaniya-na-referendume-v-dnr-1041759847.html

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