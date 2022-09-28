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Кабмин увеличил затраты на лечение граждан Абхазии

Кабмин увеличил затраты на лечение граждан Абхазии

Кабинет министров Абхазии принял постановление о внесении изменений в некоторые акты правительства в сфере здравоохранения. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T13:26+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании 27 сентября принял постановление об увеличении затрат на лечение граждан Абхазии на территории республики и за рубежом с 50 миллионов рублей до 80 миллионов рублей.Изменения были внесены в ведомственную целевую программу на 2022 год "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия", утвержденную 27 января 2022 года.Корректировке также подлежат цели и задачи ведомственной целевой программы на 2022 год "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия". Объем финансирования этой программы увеличивается с 70 млн рублей до 90 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/minzdrav-vydelil-bolee-50-mln-rub-na-lechenie-grazhdan-v-rossii-s-nachala-goda-1040518123.html

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