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Кабмин увеличил затраты на лечение граждан Абхазии
Кабмин увеличил затраты на лечение граждан Абхазии
Кабинет министров Абхазии принял постановление о внесении изменений в некоторые акты правительства в сфере здравоохранения. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T13:26+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании 27 сентября принял постановление об увеличении затрат на лечение граждан Абхазии на территории республики и за рубежом с 50 миллионов рублей до 80 миллионов рублей.Изменения были внесены в ведомственную целевую программу на 2022 год "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия", утвержденную 27 января 2022 года.Корректировке также подлежат цели и задачи ведомственной целевой программы на 2022 год "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия". Объем финансирования этой программы увеличивается с 70 млн рублей до 90 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/minzdrav-vydelil-bolee-50-mln-rub-na-lechenie-grazhdan-v-rossii-s-nachala-goda-1040518123.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии, медицина
Кабмин увеличил затраты на лечение граждан Абхазии
13:26 28.09.2022 (обновлено: 13:29 28.09.2022)
Кабинет министров Абхазии принял постановление о внесении изменений в некоторые акты правительства в сфере здравоохранения.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании 27 сентября принял постановление об увеличении затрат на лечение граждан Абхазии на территории республики и за рубежом с 50 миллионов рублей до 80 миллионов рублей.
Изменения были внесены в ведомственную целевую программу на 2022 год "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия", утвержденную 27 января 2022 года.
Корректировке также подлежат цели и задачи ведомственной целевой программы на 2022 год "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия". Объем финансирования этой программы увеличивается с 70 млн рублей до 90 млн рублей.