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"Кубок дружбы": Международный чемпионат по баскетболу 3х3 открылся в Сухуме
"Кубок дружбы": Международный чемпионат по баскетболу 3х3 открылся в Сухуме
В однодневном соревновании принимают участие восемь мужских команд из разных городов России, Абхазии и Белоруссии. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T14:01+0300
2022-09-28T14:01+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в Сухуме. "Кубок дружбы" - однодневный турнир, его победитель будет известен к концу дня. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в республику приехали шесть команд из России и одна команда из Белоруссии.Хозяева чемпионата представлены командой "Апсны", болеть за которую на площадь Свободы пришли любители баскетбола. В отличие от обычного баскетбола, в турнире 3х3 одно кольцо, а количество игроков на площадке - по три человека в каждой команде. Победителями матча становятся баскетболисты, которые первыми набрали 21 очко или же набрали наибольшее количество очков в течение десяти минут игры. Помимо игры, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы из Сочи и национального абхазского ансамбля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/dopolnitelnoe-vremya-polyanskiy-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-dlya-sborov-basketbolistov-1040859942.html
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абхазия, новости, спорт
"Кубок дружбы": Международный чемпионат по баскетболу 3х3 открылся в Сухуме
В однодневном соревновании принимают участие восемь мужских команд из разных городов России, Абхазии и Белоруссии.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в Сухуме.
Глава Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава рассказал Sputnik, что подобный турнир в республике проводится впервые и что на следующий год планируется расширение географии участников соревнований.
"Кубок дружбы" - однодневный турнир, его победитель будет известен к концу дня. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в республику приехали шесть команд из России и одна команда из Белоруссии.
Хозяева чемпионата представлены командой "Апсны", болеть за которую на площадь Свободы пришли любители баскетбола.
В отличие от обычного баскетбола, в турнире 3х3 одно кольцо, а количество игроков на площадке - по три человека в каждой команде. Победителями матча становятся баскетболисты, которые первыми набрали 21 очко или же набрали наибольшее количество очков в течение десяти минут игры.
Помимо игры, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы из Сочи и национального абхазского ансамбля.