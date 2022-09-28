https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/kubok-druzhby-mezhdunarodnyy-chempionat-po-basketbolu-3kh3-otkrylsya-v-sukhume-1041768468.html

"Кубок дружбы": Международный чемпионат по баскетболу 3х3 открылся в Сухуме

"Кубок дружбы": Международный чемпионат по баскетболу 3х3 открылся в Сухуме

В однодневном соревновании принимают участие восемь мужских команд из разных городов России, Абхазии и Белоруссии. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T14:01+0300

2022-09-28T14:01+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный чемпионат по баскетболу "Кубок Дружбы" 3х3 посвященный 29-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии открылся на площади Свободы в Сухуме. "Кубок дружбы" - однодневный турнир, его победитель будет известен к концу дня. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в республику приехали шесть команд из России и одна команда из Белоруссии.Хозяева чемпионата представлены командой "Апсны", болеть за которую на площадь Свободы пришли любители баскетбола. В отличие от обычного баскетбола, в турнире 3х3 одно кольцо, а количество игроков на площадке - по три человека в каждой команде. Победителями матча становятся баскетболисты, которые первыми набрали 21 очко или же набрали наибольшее количество очков в течение десяти минут игры. Помимо игры, на мероприятии запланирована шоу-программа, которая включит в себя выступление кавер-группы из Сочи и национального абхазского ансамбля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/dopolnitelnoe-vremya-polyanskiy-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-dlya-sborov-basketbolistov-1040859942.html

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