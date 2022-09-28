https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/posla-belarusi-vyzvali-v-mid-gruzii-iz-za-vizita-lukashenko-v-abkhaziyu-1041775027.html

Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию

Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию

Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом 28 сентября. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T17:34+0300

2022-09-28T17:34+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в Министерство иностранных дел Грузии в знак протеста против визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сообщение ведомства."Грузинская сторона выразила крайнюю озабоченность по этому поводу и потребовала дополнительных разъяснений от белорусской стороны", - говорится в сообщении.Президент Беларуси встретился со своим абхазским коллегой Асланом Бжания на территории госдачи в Пицунде. Он подчеркнул, что намерен не просто выстраивать дружеские отношения, а работать над укреплением серьезного межгосударственного сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/aleksandr-lukashenko-vpervye-pribyl-v-abkhaziyu-s-ofitsialnym-vizitom-1041771723.html

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