https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/posolstvu-rossii-v-abkhazii-peredali-ikonu-i-chastitsy-moschey-aleksandra-nevskogo-1041777008.html

Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского

Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского

Икону со святыми мощами передали благотворительные фонды святого мученика Вонифатия и “Хочу верить”, которые работают на территории Абхазии уже восемь лет. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель фонда “Хочу верить” Юлия Павлюченкова.Фонды также передали икону святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей мощей полковому священнику 7 российской военной базы, а также походный крест с частицей креста Господня.27 сентября кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы передали крест с частицей креста Господня. Ранее в этом храме уже находилась частица креста Господня, но она была утеряна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/rossiyskim-voennosluzhaschim-v-gudaute-peredali-ikonu-s-chastitsami-svyatykh-moschey-1041160357.html

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