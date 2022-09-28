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Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского
Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского
Икону со святыми мощами передали благотворительные фонды святого мученика Вонифатия и “Хочу верить”, которые работают на территории Абхазии уже восемь лет. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T20:10+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель фонда “Хочу верить” Юлия Павлюченкова.Фонды также передали икону святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей мощей полковому священнику 7 российской военной базы, а также походный крест с частицей креста Господня.27 сентября кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы передали крест с частицей креста Господня. Ранее в этом храме уже находилась частица креста Господня, но она была утеряна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/rossiyskim-voennosluzhaschim-v-gudaute-peredali-ikonu-s-chastitsami-svyatykh-moschey-1041160357.html
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абхазия, новости
Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского
Икону со святыми мощами передали благотворительные фонды святого мученика Вонифатия и “Хочу верить”, которые работают на территории Абхазии уже восемь лет.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посольству России в Абхазии передали икону и частицы мощей Александра Невского, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель фонда “Хочу верить” Юлия Павлюченкова.
“Посольству мы передали икону Александра Невского, потому что Александр Невский был, в первую, очередь дипломатом, государственным деятелем. Он является покровителем дипломатов, недавно памятник Невскому установили в МИД России”, - отметила Павлюченкова.
Фонды также передали икону святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей мощей полковому священнику 7 российской военной базы, а также походный крест с частицей креста Господня.
27 сентября кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы передали крест с частицей креста Господня. Ранее в этом храме уже находилась частица креста Господня, но она была утеряна.