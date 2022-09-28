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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T16:33+0300
2022-09-28T16:33+0300
2022-09-28T16:33+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В четверг, 29 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, гроза разной интенсивности и продолжительности.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В четверг, 29 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен дождь, гроза разной интенсивности и продолжительности.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.