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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием циклона с северо-запада с теплыми массами воздуха. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

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2022-09-28T16:33+0300

2022-09-28T16:33+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. В четверг, 29 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, гроза разной интенсивности и продолжительности.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии