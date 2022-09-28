https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/rabotu-peredvizhnogo-tsentra-po-proverke-zreniya-v-ochamchyre-prodlili-1041777349.html

Работу передвижного центра по проверке зрения в Очамчыре продлили

Работу передвижного центра по проверке зрения в Очамчыре продлили

Проверить зрение бесплатно может любой желающий в порядке живой очереди. При посещении центра необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T20:19+0300

2022-09-28T20:19+0300

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Очамчыре два дополнительных дня - 29 и 30 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. В центре принимают граждан старше 18 лет, не страдающих воспалительными заболеваниями. Предварительная запись не нужна, услуги центра бесплатны.Также врачи могут также могут осмотреть детей старше 10 лет, так как обладают сертификатами детских офтальмологов.Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава. После Очамчыры он будет работать и в других районах, о графике работы ведомство будет сообщать дополнительно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/bolee-80-chelovek-za-den-proverili-zrenie-v-ochamchyre-1041758603.html

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