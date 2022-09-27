https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/bolee-80-chelovek-za-den-proverili-zrenie-v-ochamchyre-1041758603.html
Более 80 человек за день проверили зрение в Очамчыре
Более 80 человек за день проверили зрение в Очамчыре
Диагностика зрения проводится бесплатно, предварительной записи не нужно. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T21:56+0300
2022-09-27T21:56+0300
2022-09-27T21:56+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. За первый день работы передвижной комплекс по диагностике зрения в Очамчыре посетили 82 пациента, сообщает Минздрав Абхазии.Завтра, 28 сентября, комплекс также будет готов к приему пациентов. Он будет работать на территории Центральной районной больницы с 9:00 до 17:00. Пациентам должно исполниться 18 лет, у них не должно быть воспалительных заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт.Также врачи могут также могут осмотреть детей старше 10 лет, так как обладают сертификатами детских офтальмологов.Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава. После Очамчыры он будет работать и в других районах, о графике работы ведомство будет сообщать дополнительно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1041730106.html
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новости, абхазия, здравоохранение
новости, абхазия, здравоохранение
Более 80 человек за день проверили зрение в Очамчыре
Диагностика зрения проводится бесплатно, предварительной записи не нужно.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
За первый день работы передвижной комплекс по диагностике зрения в Очамчыре посетили 82 пациента, сообщает
Минздрав Абхазии.
В основном у жителей выявляли катаракту, в меньшей степени гиперметропию и глаукому.
Завтра, 28 сентября, комплекс также будет готов к приему пациентов. Он будет работать на территории Центральной районной больницы с 9:00 до 17:00.
Пациентам должно исполниться 18 лет, у них не должно быть воспалительных заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт.
Также врачи могут также могут осмотреть детей старше 10 лет, так как обладают сертификатами детских офтальмологов.
Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава. После Очамчыры он будет работать и в других районах, о графике работы ведомство будет сообщать дополнительно.