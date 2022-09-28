https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/shakhmatnyy-turnir-priurochennyy-dnyu-pobedy-i-osvobozhdeniyu-rayona-nachalsya-v-gagre-1041776834.html

Шахматный турнир, приуроченный Дню победы и освобождению района, начался в Гагре

Шахматный турнир, приуроченный Дню победы и освобождению района, начался в Гагре

В турнире по шахматам, который посвящен Дню победы в Отечественной войне народа Абхазии и к 30-летию освобождения Гагрского района, принимают участие около ста... 28.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-28T19:52+0300

2022-09-28T19:52+0300

2022-09-28T19:52+0300

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СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагре открылся турнир по шахматам, приуроченный ко Дню Победы и освобождению Гагрского района от грузинских захватчиков. Об этом сообщил один из организаторов и главный судья соревнований Альберт Карапетян.Соревнования пройдут с 28 по 29 сентября по дисциплине "блиц". В нем примут участие около ста шахматистов, в основном, из Гагрского и Гудаутского районов в возрасте от шести до 13 лет. Победители получат медали, грамоты и кубки от местных властей. Карапетян также добавил, что у секции по шахматам в Гагре появилось два собственных помещения в стенах бывшей школы искусств. "Раньше мы проводили занятия в школах, но это очень неудобно. Сейчас у нас есть свои помещения. Администрация Гагры и Госкомспорта отремонтировали залы, и мы в можем тренироваться в комфортных условиях. Это как переехать из съемной квартиры в собственный дом", - отметил тренер. Карапетян подчеркнул, что после переезда в новые помещения после капитального ремонта интерес к шахматам среди школьников возрос.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/dopolnitelnoe-vremya-tuzhba-o-vospitanii-abkhazskikh-shakhmatistov--1041002773.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/shakhmatist-iz-abkhazii-vpervye-pobedil-v-turnire-abkhaziya-open-1040861131.html

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