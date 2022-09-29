https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/chi-merkantilnye-interesy-stoyat-za-teraktami-na-severnykh-potokakh-1041791692.html

Чьи меркантильные интересы стоят за терактами на "Северных потоках"

Чьи меркантильные интересы стоят за терактами на "Северных потоках"

Взрывы в Балтийском море, по дну которого проходят газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", на неопределенный срок вывели из строя обе трубы... 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T16:45+0300

2022-09-29T16:45+0300

2022-09-29T16:45+0300

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Sputnik, Вадим Павлов. Как итог – в преддверии зимы и в разгар энергетического кризиса Евросоюз оказался практически отрезан от поставок "голубого топлива" из РФ.Расследование произошедшего еще продолжается, но некоторые западные лидеры уже успели повесить вину за случившееся на Россию.В отличие от голословных и неаргументированных обвинений, Sputnikпостарался выйти на "следы преступления" и разобраться, куда они ведут.Не авария, а диверсияВечером 26 сентября возле острова Борнхольм (Дания) в обеих нитках "Северного потока-1" и в одной из ниток "Северного потока-2", идущих по дну Балтийского моря, было зафиксировано резкое падение давления. Проще говоря, обнаружили утечку.Чуть позднее стала понятна причина утечки газа.Если быть точнее, то о трех действительно больших дырах, причем относительно удаленных друг от друга. Стоит отметить: данные трубы создаются согласно строгим проектным требованиям, они должны выдерживать падение любого существующего в мире якоря (да, такая версия тоже фигурировала в западной прессе, плюс землетрясения и оползни).Немногим позже стало известно, что незадолго до падения давления в трубах сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где следом и произошли утечки газа из труб.Специалист Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд дал более конкретный ответ: причиной аварии стали два подводных взрыва, причем мощность второго превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.Как итог, сомнений не осталось даже на Западе: речь идет о диверсии и саботаже. Два мощнейших газопровода на европейском направлении выведены из строя – одновременные взрывы и разрушения сразу на трех газопроводных нитках.Признали это диверсией и глава европейской дипломатии Жозеп Блинкен, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и глава МИД Швеции Анн Линде, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, и многие другие. А экс-министр иностранных дел Польши и евродепутат Радослав Сикорский и вовсе в своих социальных сетях опубликовал снимки с места происшествия, и в комментарии поблагодарил за произошедшее США.Поспешил выступить с заявлением госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что Вашингтон пока не подтверждает данные о саботаже, при этом он указал, что такие действия "не отвечают чьим-либо интересам".Но действительно ли ничьи интересы не продвигаются?Предпосылки терактаНовости о диверсии на "Северных потоках" многих застали врасплох, однако если с холодной головой взглянуть на произошедшее, то можно по частям собрать цельную картину происходящего. Но для этого нужно вернуться немного назад.С самого зарождения идеи строительства "Северного потока-2" проект оброс группой противников.В них по разным причинам вошли не желавшие терять доходы от транзита и определенный рычаг давления на Россию Украина и Польша (считающая себя соперником Германии за "газовое лидерство" в ЕС), США, которые на протяжении многих лет хотели навязать Европе свой гораздо более дорогой (по сравнению с российскими поставками) СПГ и желавшие выдавить неугодного конкурента с газового рынка Старого света, а также традиционно "вписывающиеся" в любую антироссийскую историю Латвия, Литва и Эстония.После признания Россией независимости ДНР и ЛНР – 22 февраля – Германия "приостановила" сертификацию "Северного потока-2". Это, конечно, был лишь повод – Берлин тянул с выдачей лицензии на работу нового газопровода с декабря 2021 года, и за почти три месяца до начала СВО так и не продвинулся в работе в этом направлении.После начала спецоперации поставки российского газа в Европу оказались под угрозой.В апреле Польша внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав российской компании возможность осуществлять свои права как акционера компании Europol Gaz (владелец польского участка газопровода "Ямал – Европа") и, соответственно, получать дивиденды. В ответ на это решение "Газпром" был вынужден остановить поставки газа по этому газопроводу.Следом, в мае, по стопам Польши решила пойти Украина. Киев прекратил принимать транзитный газ из России на станции "Сохрановка", оставив для поставок в Европу только станцию "Суджа". Тем самым Украина односторонне сократила поставки газа в Европу более чем в два раза.В июне из-за беспрецедентных антироссийских санкций возникла проблема с возвращением в Россию отремонтированной Siemensтрубы для "Северного потока-1" из Канады. Как результат – снижение поставок газа в Европу по этому маршруту на 40%.В июле - еще минус 20% из-за остановки турбины в связи с окончанием срока межремонтной обработки до капитального ремонта. Из-за санкций произвести работы с турбиной оказалось банально негде.Итогом стала полная остановка работы "Северного потока-1" в конце августа из-за обнаруженных в турбине неисправностей и отсутствия возможностей для ремонта со стороны Siemens.Давление на российский экспорт газа продолжилось и в сентябре – в начале месяца "Нафтогаз Украины" принял решение подать иск в Международный арбитражный суд против "Газпрома". Причина – неоплата российской стороной транзитных услуг через "Сохрановку". Тех самых услуг, которые Украина односторонне отказалась оказывать еще в мае. То есть качать российский газ они не захотели, оплату за перекачку потребовали.Позиция "Газпрома" по этому вопросу предельно ясна: в случае продолжения попыток подачи исков со стороны Украины против нее будут введены санкции, которые могут привести к полной остановке транзита через ее территорию.Далее давление стало уже не косвенным. 22 сентября ФСБ России предотвратила диверсионно-террористический акт украинских спецслужб на одном из газопроводов. Название трубопровода в сообщении ФСБ не фигурирует, но намек в формулировке "объект нефтегазового комплекса, осуществляющий поставки энергоносителей в Турцию и Европу" предельно понятен – речь, судя по всему, о "Турецком потоке".Менее чем через неделю осуществлены взрывы на "Северных потоках" вблизи датского острова Борнхельм, которые привели к остановке работы обоих газопроводов. Пусть они и не работали (СП-1 в последний месяц, а СП-2 вовсе), но в них был закачан газ, и его подача в Европу могла начать осуществляться в любой момент, как только была бы достигнута договоренность с Германией.Набор совпадений?Что же на самом деле произошло возле острова Борнхольм?В июне на Балтийском море в районе острова Борнхольм прошли учения BALTOPS 2022. В их ходе шестой флот ВМС США в партнерстве с исследовательскими и военными центрами представил свои последние достижения в области беспилотных подводных аппаратов.По данным Flightradar24 и ads-b.nl, с начала сентября в районе острова Борнхольм по странному маршруту часами неоднократно кружили американские военные вертолеты. Их манёвры проходили ровно над местами будущих взрывов "Северных потоков".А прямо накануне взрывов в порт Гдыня вошел американский ракетный эсминец "Пол Игнациус". Целью визита, длившегося несколько часов, было "восстановление боевой готовности".Ситуация (гипотетически) может выглядеть примерно так: летом возле газопроводов были протестированы подводные беспилотники, способные добраться до труб на морском дне, в сентябре авиация провела разведку, за неделю до диверсии прибыли обученные военные специалисты, следом им подвезли оружие, осуществлена операция, специалисты были забраны и все дружно покинули регион, а дальше - взрывы "Северных потоков".Но это лишь конспирология. Следует, конечно же, дождаться итогов официального расследования.Кто выигрывает?До наступления XXI века США не считались серьезным игроком среди стран-экспортеров газа. Штаты продавали за рубеж относительно небольшие объемы, да и те, по большей части, по газопроводам в Канаду и Мексику.Однако в XXI веке ситуация начала меняться – американский экспорт газа начал расти. Приоритетом, конечно, стало выдавливание прямого конкурента – России – с европейского газового рынка. Под предлогами "роста европейской зависимости от РФ" США навязывали Старому свету покупку своего, гораздо более дорогого СПГ.По данным Управления энергетической информации (США), к 2021-му году Штаты продавали свое "голубое топливо" уже в 41 страну мира. Причем объемы – рекордные.Так, в 2021 году США достигли самого высокого показателя объемов экспорта СПГ в Евросоюз в своей истории – 22 млрд куб.м. Оценочная стоимость, по данным Еврокомиссии – 12 млрд евро.А за первую половину 2022 года, по данным Евростата, США поставили в Евросоюз более 20 млрд куб.м – то есть, прошлогодний исторический рекорд Штаты побили всего за шесть месяцев.Доля США на европейском рынке СПГ, тем временем, выросла до рекордных 32% (выше только Алжир, ниже – Катар, Россия и Нигерия).Если тенденция продолжится, то Вашингтон по итогам этого года сможет удвоить свой рекорд, продав Европе порядка 40 млрд куб.м.На фоне навязываемой Штатами необходимости отказа от российских энергоресурсов Евросоюз усердно пытается вводить в строй дополнительные СПГ-терминалы. И США, как раз, готовы в ближайшем будущем предложить дополнительные объемы СПГ Европе. Тем более по заоблачным ценам, которые появляются в результате санкционного давления на Россию и образующегося из-за него дефицита "голубого топлива" на мировом рынке.Сюда же можно добавить и тот факт, что после введения нефтяного эмбарго в Европе (ожидается с 5 декабря) Штаты собрались продавать Евросоюзу еще и свою нефть.Не стоит забывать и про закрытие промышленности в Евросоюзе из-за высоких цен на энергоресурсы. А куда передислоцируются европейские предприятия? Очевидно, что США не останутся без своего куска такого жирного пирога.Помимо всех этих экономических выгод США вырисовывается и геополитическая – пересадка Европы с российской "газовой иглы" на американскую. На фоне массовых протестов в странах Евросоюза, где граждане требуют запустить "Северный поток-2" и отказаться от навязываемой из-за океана санкционной политики, которая приводит к ухудшению жизни обычных европейцев, сильнейшая зависимость Европы от американского газа Штатам будет, очевидно, сильно на руку.

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