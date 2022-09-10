https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/tolko-sumerki-da-sneg-v-es-gotovyatsya-k-otklyucheniyam-gaza-i-elektrichestva-1041437064.html

Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

Только сумерки да снег: в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

Политическая лексика нынешних европейских лидеров в публичном пространстве чем дальше летняя жара и чем ближе холода, тем больше по уровню своему напоминает... 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T10:40+0300

2022-09-10T10:40+0300

2022-09-10T10:58+0300

колумнисты

мнение

санкции

газ

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0d/1039093024_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e63b9b040f49d0515ebfbe57ca8f1bd1.jpg

Кто мог еще полгода назад вообразить, что блестящий выпускник лучшего парижского лицея, а потом — и лучших университетов, и Национальной школы администрации — способен сказать во время выступления перед прессой следующее: "Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем". К этой фразе оставалось добавить — "Таково требование времени!", и аллюзия с лозунгом, произнесенным генсеком КПССБрежневым ("Экономика должна быть экономной") аж в 1981 году на XXVI партсъезде и придуманным его помощником Александром Бовиным, была бы полной, пишет Елена Караева для РИА Новости. Чуть больше 40 лет назад Советский Союз вползал в тяжелый экономический кризис, в который сейчас вползла вся Европа — континентальная и не очень.Отсюда и сходство идей, которые приходят в голову тем, кого сегодня называют "перьями президента", а тогда величали "речеписцами Генерального секретаря".Господа лидеры (а если точнее, товарищи лидеры — как по несчастью, так и по попыткам сломать рыночные механизмы, установив режим распределения, напоминающий все больше и больше военный коммунизм) наконец-то сообразили, что свет, тепло, бассейны, спортивные площадки и фитнес-клубы, сверкающие витрины, горячая вода и не менее горячая пища, а также холодильники — короче, практически все — работает не потому, что нажимается пимпочка или кнопочка.Этот яркий праздник жизни всегда был с европейцами (с коротким перерывом на Вторую мировую войну, но эта эпоха очень быстро исчезла из памяти) потому, что где-то там, в глубинах морозной и снежной Сибири, суровые мужики без суеты и риторики, без "фитнес-клубов и смузи на завтрак" гнали на континент голубое и черное золото.В соответствии с теми обязательствами, которые при подписании контрактов взяла на себя их страна.Но ни про мужиков, ни про компрессоры, которые качают газ, ни про техобслуживание, которого требуют машины, механизмы и устройства, когда вводились ограничительные меры, естественно, никто вообще не думал. Как и о том, что лишенная практически всех ископаемых энергоносителей Европа станет главной жертвой ею же введенных санкций. И ветряки ей в помощь, как говорится!Россия, экспортируя меньше, поскольку предложение было частично искусственно сужено, а спрос, наоборот, только возрос, заработала столько, что сегодня может, по выражению одного из аналитиков, "просто купаться в деньгах", ни в чем себе не отказывая. Любой каприз (строго после выполнения всех социальных и иных обязательств) — и за свои деньги!Ну а в ЕС тем временем с бюджетниками дела обстоят не слишком радужно, и еврокомиссар синьор Джентилони, отвечающий за экономику, накануне обескураженно сообщил, что госдолг стран зоны евро достиг 97 процентов их суммарного ВВП.о есть санкции, которые должны были, по мысли тех, кто сегодня говорит о жесточайшей экономии (вплоть до веерных плановых отключений, чтобы избежать еще большей катастрофы), утопить Россию, ее народ, ее государство и ее ВВП, на самом деле страну обогатили.Речь идет о дополнительных десятках миллиардов (считайте их в любой резервной валюте, которая вам нравится), поступивших в бюджет.В ситуации, при которой желающие Россию наказать высекли себя сами, как та унтер-офицерская вдова, подогнали и другую цифирь. Она — про то, как те же французы оценивают происходящее. Не снаружи, а изнутри. В ракурсе того, сколько было в кошельке и сколько в нем стало.Восьмой пакет санкций, где же ты?Самый свежий соцопрос от влиятельного Elabe дал ответ на этой горячий вопрос: поддержка санкционного режима в отношении России слабеет (таких уже лишь 40 процентов — на шесть процентов меньше, чем в марте, и эта тенденция ускоряется), а желание спросить с властей "Где деньги, Зин?" (их 27 процентов) так же стабильно увеличивается, как и растет количество тех, кто считает, что стал жить хуже и беднее.И вишенка на торте: согласно опубликованному отчету, без малого три четверти французов (74 процента) полагают, что санкционная политика "неэффективна", а каждый второй француз считает, что Макрон и его решения — как политика и как лидера страны — перед лицом кризиса оказались не на высоте.Но это все какие-то отвлеченные числа и доли.Они далеки от жизни конкретной, в которой закрываются предприятия, работавшие бесперебойно последние полторы сотни лет, производства не могут себе позволить оплачивать счета за газ и электричество, из общественных бассейнов готовятся спустить воду — ее не получится нагреть до комфортной температуры, в душевых может (и будет) использоваться исключительно холодная вода.Города не только отказываются от обычного освещения, но и рассматривают возможность не украшать улицы иллюминацией во время новогодних праздников.Экономия энергоносителей в Европе может дойти до той стадии, что не исключается формирование особой "полиции температур", ходящей по домам и проверяющей, на какой отметке зафиксирован термостат. Во всяком случае, утечки информации (что и эта тема тоже обсуждалась на крупном совещании у Макрона) были. Пока вроде от идеи отказались, но кто знает, что будет дальше.Очевидно одно. Зима в Европе имеет все шансы стать долгой и холодной при любом прогнозе и любом течении событий. А того, чего больше не будет, перечислять места и времени не хватит: от катания на лыжах (подъемники на горных курортах очень прожорливы в смысле электричества) до сверкающих украшениями рождественских елок.Нашу страну много лет назад цивилизованный европеец назвал "Россией во мгле", сегодня мы, как люди вежливые, этот должок возвращаем. "Европа во мгле" — чем не название для серии публикаций о крахе когда-то благополучного и богатого региона?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/inflyatsiya-sanktsii-i-produktovaya-sdelka-putin-dal-otsenku-situatsii-v-mire-1041373125.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/besporyadki-budut-rossiyskiy-gaz-postavil-nemtsev-pered-slozhnym-vyborom-1041309797.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/yushkov-otsenil-vozmozhnost-dvukratnogo-rosta-tsen-na-gaz-1041189140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/zubets-o-tsenakh-na-gaz-v-germanii-rezultat-deystviya-vlastey-po-otnosheniyu-k-rossii-1039955153.html

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

колумнисты, мнение, санкции, газ, россия, европа