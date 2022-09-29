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Определились победители турнира по шахматам в Гагре
Определились победители турнира по шахматам в Гагре
Победители шахматного турнира, посвященного Дню Победы и 30-летию освобождения Гагрского района от грузинских войск, отправятся на соревнования в Сочи. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T21:00+0300
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождению Гагрского района шахматный турнир завершился, рассказал один из организаторов и главный судья соревнований Альберт Карапетян. Он отметил, что в соревнованиях приняли участие около ста шахматистов из Гагры, Пицунды, Гудауты и один юный поклонник этого вида спорта был из Сухума. В возрасте до 13 лет среди мальчиков первое место занял Илья Шмаль из Гагры, среди девочек – Александра Тарнава из Гагры. В возрастной категории до девяти лет среди юношей "золото" взял Дамир Халваш из Гудауты, среди девочек – Нила Бганба также из Гагры. Судья подчеркнул, что победители турнира в Гагре отобрались на детские соревнования по шахматам, которые пройдут в Сочи 15 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/shakhmatnyy-turnir-priurochennyy-dnyu-pobedy-i-osvobozhdeniyu-rayona-nachalsya-v-gagre-1041776834.html
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спорт, шахматы, абхазия
спорт, шахматы, абхазия

Определились победители турнира по шахматам в Гагре

21:00 29.09.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Шахматный турнир "Abkhazia Open-2022"
Шахматный турнир Abkhazia Open-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Победители шахматного турнира, посвященного Дню Победы и 30-летию освобождения Гагрского района от грузинских войск, отправятся на соревнования в Сочи.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождению Гагрского района шахматный турнир завершился, рассказал один из организаторов и главный судья соревнований Альберт Карапетян.
Шахматный турнир - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2022
В Абхазии
Шахматный турнир, приуроченный Дню победы и освобождению района, начался в Гагре
Вчера, 19:52
Он отметил, что в соревнованиях приняли участие около ста шахматистов из Гагры, Пицунды, Гудауты и один юный поклонник этого вида спорта был из Сухума.
В возрасте до 13 лет среди мальчиков первое место занял Илья Шмаль из Гагры, среди девочек – Александра Тарнава из Гагры.
В возрастной категории до девяти лет среди юношей "золото" взял Дамир Халваш из Гудауты, среди девочек – Нила Бганба также из Гагры.
"Событие прошло в праздничной обстановке. Поддержать своих детей пришли родители, которые переживали даже больше, чем сами участники. Наиболее напряженная и азартная борьба была в группе до 13 лет. Все же они постарше и у них чуть больше опыта", - поделился Карапетян.
Судья подчеркнул, что победители турнира в Гагре отобрались на детские соревнования по шахматам, которые пройдут в Сочи 15 октября.
© Foto / Альберт КарапетянОпределились победители турнира по шахматам в Гагре
Определились победители турнира по шахматам в Гагре - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Альберт Карапетян
Определились победители турнира по шахматам в Гагре
© Foto / Альберт КарапетянОпределились победители турнира по шахматам в Гагре
Определились победители турнира по шахматам в Гагре - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Альберт Карапетян
Определились победители турнира по шахматам в Гагре
1/2
© Foto / Альберт Карапетян
Определились победители турнира по шахматам в Гагре
2/2
© Foto / Альберт Карапетян
Определились победители турнира по шахматам в Гагре
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