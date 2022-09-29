https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/opredelilis-pobediteli-turnira-po-shakhmatam-v-gagre-1041805105.html

Определились победители турнира по шахматам в Гагре

Определились победители турнира по шахматам в Гагре

Победители шахматного турнира, посвященного Дню Победы и 30-летию освобождения Гагрского района от грузинских войск, отправятся на соревнования в Сочи. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождению Гагрского района шахматный турнир завершился, рассказал один из организаторов и главный судья соревнований Альберт Карапетян. Он отметил, что в соревнованиях приняли участие около ста шахматистов из Гагры, Пицунды, Гудауты и один юный поклонник этого вида спорта был из Сухума. В возрасте до 13 лет среди мальчиков первое место занял Илья Шмаль из Гагры, среди девочек – Александра Тарнава из Гагры. В возрастной категории до девяти лет среди юношей "золото" взял Дамир Халваш из Гудауты, среди девочек – Нила Бганба также из Гагры. Судья подчеркнул, что победители турнира в Гагре отобрались на детские соревнования по шахматам, которые пройдут в Сочи 15 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/shakhmatnyy-turnir-priurochennyy-dnyu-pobedy-i-osvobozhdeniyu-rayona-nachalsya-v-gagre-1041776834.html

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