Определились победители турнира по шахматам в Гагре

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождению Гагрского района шахматный турнир завершился, рассказал один из организаторов и главный судья соревнований Альберт Карапетян. Он отметил, что в соревнованиях приняли участие около ста шахматистов из Гагры, Пицунды, Гудауты и один юный поклонник этого вида спорта был из Сухума. В возрасте до 13 лет среди мальчиков первое место занял Илья Шмаль из Гагры, среди девочек – Александра Тарнава из Гагры. В возрастной категории до девяти лет среди юношей "золото" взял Дамир Халваш из Гудауты, среди девочек – Нила Бганба также из Гагры. Судья подчеркнул, что победители турнира в Гагре отобрались на детские соревнования по шахматам, которые пройдут в Сочи 15 октября.
Победители шахматного турнира, посвященного Дню Победы и 30-летию освобождения Гагрского района от грузинских войск, отправятся на соревнования в Сочи.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождению Гагрского района шахматный турнир завершился, рассказал один из организаторов и главный судья соревнований Альберт Карапетян.
Он отметил, что в соревнованиях приняли участие около ста шахматистов из Гагры, Пицунды, Гудауты и один юный поклонник этого вида спорта был из Сухума.
В возрасте до 13 лет среди мальчиков первое место занял Илья Шмаль из Гагры, среди девочек – Александра Тарнава из Гагры.
В возрастной категории до девяти лет среди юношей "золото" взял Дамир Халваш из Гудауты, среди девочек – Нила Бганба также из Гагры.
"Событие прошло в праздничной обстановке. Поддержать своих детей пришли родители, которые переживали даже больше, чем сами участники. Наиболее напряженная и азартная борьба была в группе до 13 лет. Все же они постарше и у них чуть больше опыта", - поделился Карапетян.
Судья подчеркнул, что победители турнира в Гагре отобрались на детские соревнования по шахматам, которые пройдут в Сочи 15 октября.