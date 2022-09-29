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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 29.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-29T15:04+0300
2022-09-29T15:04+0300
2022-09-29T15:04+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. В пятницу, 30 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +22°С до +27°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 29 сентября
Погода черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik. В пятницу, 30 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +22°С до +27°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-80%.