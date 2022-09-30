Абхазский Ленинград: страницы жизни блокадного Ткуарчала

Жизнь в блокадеМадона Квициния - главный редактор газеты "Аҟуа-Сухум", но до начала войны она была корреспондентом газеты "Ткварчельский горняк". Планам отметить полувековой юбилей издания в сентябре 1992 года не суждено было сбыться. Грузинские войска вошли на территорию Абхазии – впереди были 413 дней осады города.Символично, что газета начала выходить во время Великой Отечественной войны в 1942 году, а юбилей выпал на другую войну – Отечественную в Абхазии. Блокадница говорит, что тексты, которые печатались на страницах издания в то время, стали для нее своего рода дневником, в котором отражались самые важные события, происходившие в Ткуарчале.Несмотря на тяжелые условия, газета продолжала выходить, правда, уже не с такой периодичностью как раньше, когда свежий выпуск можно было почитать три раза в неделю. Война началась 14 августа 1992 года, на следующий день вышел очередной номер газеты "Ткварчельский горняк". Материалы для него были собраны заранее, поэтому о боевых действиях там ничего не было написано, но уже в следующем выпуске от 18 августа появились первые публикации.В тексте обращения Совета обороны Ткуарчала, президиума городской организации "Айдгылара" Народного форума Абхазии говорилось о последствиях вторжения грузинских войск в Абхазию."В эти поистине трагичные для Абхазии дни мы обращаемся ко всем живущим на этой земле с просьбой защитить ее от нашествия оккупационных войск Госсовета Грузии. Над мирным населением нависла смертельная угроза, гремят выстрелы, льется людская кровь, бушуют пожары, население городов бедствует без хлеба и других продуктов питания. Вершатся грабежи и насилия", - говорится в тексте.Блокадница вспоминает, что с началом боевых действий стала остро ощущаться нехватка хлеба. Ситуация усугублялась тем, что, помимо самих жителей Ткуарчала, в городе было много приезжих."Это было летом, очень много гостей в городе, студентов, которые приехали к родителям. Много было тех, кого надо кормить, поэтому сразу вставал вопрос об обеспечении продуктами. Дней через пять уже была нехватка бензина, это все сказывалось и порождало какие-то разговоры, слухи, кто-то пытался посеять панику. Но многонациональный город сразу понял, что надо помогать друг другу и выживать вместе. Это помогало в разных условиях", - подчеркнула Мадона Квициния.Помощь осажденному городуВ блокадном Ткуарчале стали создавать гуманитарные столовые. Крестьяне, которые жили в селах поблизости от города, приносили продукты, чтобы накормить людей. В осажденном городе во время войны жили несколько десятков тысяч человек.Между тем, продолжалась работа на информационном фронте. Однако в условиях войны необходимо было проявлять осторожность, вспоминает блокадница. Когда создали Ткуарчалский полк, молодая журналистка встретилась с людьми, которые в него вошли, но называть их имена или сообщать, что они делают, было нельзя.В "Ткварчельском горняке" печатали материалы и про беженцев, которые были вынуждены перебираться в осажденный город, поскольку их дома были уничтожены грузинскими гвардейцами – единственным спасением было уйти в Ткуарчал."Я помню первых беженцев из села Моква, куда зашли грузинские танки и сожгли дома жителей. Женщины, дети, пожилые люди – у них с собой не было ничего, их размещали в квартиры", - вспоминает она.Отец Мадоны во время войны был в селе Атара, родня матери – в Тхине, они отправляли в Ткуарчал продукты и овощи. Поэтому за все время войны, она не брала гуманитарную помощь, которая полагалась жителям блокадного города. В Ткуарчале Мадона жила с мамой, которая не могла покинуть город, потому что два ее сына воевали и она должна была быть рядом с ними. Они периодически приходили домой вместе с боевыми товарищами, их нужно было накормить, напоить, постирать им вещи – поэтому мама оставалась в Ткуарчале."Были к сожалению мужчины призывного возраста, которые всеми правдами и неправдами уезжали то с российским караваном, то использовали вертолет. Нельзя идеализировать этот период, но в большинстве случаев население было очень дружное, понимали ситуацию, знали, что нужно отстаивать город, свои дома", - подчеркнула блокадница.К людям, которые проявили малодушие, не было враждебного отношения, при этом все понимали, что они из себя представляют, говорит Квициния. Город периодически подвергался бомбежкам и обстрелам, в эти моменты люди искали безопасное место чтобы укрыться."Мы жили на пятом этаже, приходилось бежать в подвал. Пока мы добегали, самолет уже отстреливался, страху можно было натерпеться. Мы обустроили подвал, поставили там металлические кровати, принесли лопаты, на случай если придется откапываться, поставили баллоны с водой. Наш дом стоит возле рынка, один из воевавших родственников сказал "Да, вы здесь хорошая мишень для обстрела". Но слава богу, дом уцелел" - говорит Квициния. Но бывали случаи, когда бомбы падали поблизости, и взрывной волной выбивало окна и двери, вспоминает она.Закрытие газетыС течением времени ситуация в блокадном Ткуарчале стала усугубляться, отключения электричества участились, а затем света вовсе не стало. Это привело к закрытию газеты "Ткварчельский горняк", в которой работали исключительно женщины."На территорию типографии и вокруг нее тоже падали снаряды. Тем не менее мы не собирались прекращать, но без электричества многое не сделаешь – газету тоже не выпустишь. Зимой 1993 года закрыли газету", - рассказывает Мадона Квициния.После закрытия редакции она и ее коллеги сосредоточились на оказании помощи воевавшим. В доме Мадоны всегда было много беженцев, несмотря на то, что жила она с матерью в квартире.Самым страшным эпизодом войны стала Латская трагедия, когда вертолет с беженцами летевший из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит грузинскими гвардейцами, вспоминает Мадона Квициния."Мой сосед Лева Берулава работал на рации и ночью мы уже знали, что вертолет сбили. Во дворе моем жила семья – Ламара Тхайцук и ее сын, сын летел на этом вертолете. Несмотря на то, что нам сказали, что вертолет сбит, мы не верили в это. Но, когда рано утром весь двор проснулся от крика матери, в это уже нельзя было не верить. Такой крик стоял во всем городе, потому что 87 человек погибли в вертолете", - подчеркнула она.Снятие блокадыКогда объявили перемирие в августе 1993 года Мадона Квициния решила поехать к отцу в село Атара. За главу семейства все переживали, так как отцовский дом стоял недалеко от штабов полков сел Атара и Адзюбжа.В последний день войны Мадона Квициния была на похоронах двоих бойцов, которые погибли в селе Аракич. О том, что война закончилась, рассказали солдаты, которые приехали в село попрощаться с погибшими. Так для Мадоны закончилась война. А редакция газеты "Ткварчельский горняк", в которой она работала, не возобновила свою работу, несмотря на то, что после войны были попытки реанимировать издание.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, город Ткуарчал находился в блокаде. О том, насколько тяжело было выжить в этих условиях, и как людям удавалось не пасть духом, в интервью Sputnik рассказала одна из жительниц осажденного города.
Жизнь в блокаде
Мадона Квициния - главный редактор газеты "Аҟуа-Сухум", но до начала войны она была корреспондентом газеты "Ткварчельский горняк". Планам отметить полувековой юбилей издания в сентябре 1992 года не суждено было сбыться. Грузинские войска вошли на территорию Абхазии – впереди были 413 дней осады города.
Символично, что газета начала выходить во время Великой Отечественной войны в 1942 году, а юбилей выпал на другую войну – Отечественную в Абхазии. Блокадница говорит, что тексты, которые печатались на страницах издания в то время, стали для нее своего рода дневником, в котором отражались самые важные события, происходившие в Ткуарчале.
Несмотря на тяжелые условия, газета продолжала выходить, правда, уже не с такой периодичностью как раньше, когда свежий выпуск можно было почитать три раза в неделю. Война началась 14 августа 1992 года, на следующий день вышел очередной номер газеты "Ткварчельский горняк". Материалы для него были собраны заранее, поэтому о боевых действиях там ничего не было написано, но уже в следующем выпуске от 18 августа появились первые публикации.
"В газете есть публикации о том, что происходило в городе в то время. Во втором номере есть информация о том, что был создан Совет обороны Ткуарчала, кто в него вошел, какие функции у него были. Тут же появились воззвания Совета обороны к жителям города, как себя вести", - рассказала жительница блокадного города.
В тексте обращения Совета обороны Ткуарчала, президиума городской организации "Айдгылара" Народного форума Абхазии говорилось о последствиях вторжения грузинских войск в Абхазию.
"В эти поистине трагичные для Абхазии дни мы обращаемся ко всем живущим на этой земле с просьбой защитить ее от нашествия оккупационных войск Госсовета Грузии. Над мирным населением нависла смертельная угроза, гремят выстрелы, льется людская кровь, бушуют пожары, население городов бедствует без хлеба и других продуктов питания. Вершатся грабежи и насилия", - говорится в тексте.
Блокадница вспоминает, что с началом боевых действий стала остро ощущаться нехватка хлеба. Ситуация усугублялась тем, что, помимо самих жителей Ткуарчала, в городе было много приезжих.
"Это было летом, очень много гостей в городе, студентов, которые приехали к родителям. Много было тех, кого надо кормить, поэтому сразу вставал вопрос об обеспечении продуктами. Дней через пять уже была нехватка бензина, это все сказывалось и порождало какие-то разговоры, слухи, кто-то пытался посеять панику. Но многонациональный город сразу понял, что надо помогать друг другу и выживать вместе. Это помогало в разных условиях", - подчеркнула Мадона Квициния.
Помощь осажденному городу
В блокадном Ткуарчале стали создавать гуманитарные столовые. Крестьяне, которые жили в селах поблизости от города, приносили продукты, чтобы накормить людей. В осажденном городе во время войны жили несколько десятков тысяч человек.
Между тем, продолжалась работа на информационном фронте. Однако в условиях войны необходимо было проявлять осторожность, вспоминает блокадница. Когда создали Ткуарчалский полк, молодая журналистка встретилась с людьми, которые в него вошли, но называть их имена или сообщать, что они делают, было нельзя.
"Боялись написать о чем-то конкретном, связанном с войной и назвать фамилии, потому что у этих людей могли быть родственники в Сухуме, Очамчыре или в другом оккупированном городе, и они могли пострадать", - говорит Мадона Квициния.
В "Ткварчельском горняке" печатали материалы и про беженцев, которые были вынуждены перебираться в осажденный город, поскольку их дома были уничтожены грузинскими гвардейцами – единственным спасением было уйти в Ткуарчал.
"Я помню первых беженцев из села Моква, куда зашли грузинские танки и сожгли дома жителей. Женщины, дети, пожилые люди – у них с собой не было ничего, их размещали в квартиры", - вспоминает она.
Отец Мадоны во время войны был в селе Атара, родня матери – в Тхине, они отправляли в Ткуарчал продукты и овощи. Поэтому за все время войны, она не брала гуманитарную помощь, которая полагалась жителям блокадного города. В Ткуарчале Мадона жила с мамой, которая не могла покинуть город, потому что два ее сына воевали и она должна была быть рядом с ними. Они периодически приходили домой вместе с боевыми товарищами, их нужно было накормить, напоить, постирать им вещи – поэтому мама оставалась в Ткуарчале.
"Были к сожалению мужчины призывного возраста, которые всеми правдами и неправдами уезжали то с российским караваном, то использовали вертолет. Нельзя идеализировать этот период, но в большинстве случаев население было очень дружное, понимали ситуацию, знали, что нужно отстаивать город, свои дома", - подчеркнула блокадница.
К людям, которые проявили малодушие, не было враждебного отношения, при этом все понимали, что они из себя представляют, говорит Квициния. Город периодически подвергался бомбежкам и обстрелам, в эти моменты люди искали безопасное место чтобы укрыться.
"Мы жили на пятом этаже, приходилось бежать в подвал. Пока мы добегали, самолет уже отстреливался, страху можно было натерпеться. Мы обустроили подвал, поставили там металлические кровати, принесли лопаты, на случай если придется откапываться, поставили баллоны с водой. Наш дом стоит возле рынка, один из воевавших родственников сказал "Да, вы здесь хорошая мишень для обстрела". Но слава богу, дом уцелел" - говорит Квициния. Но бывали случаи, когда бомбы падали поблизости, и взрывной волной выбивало окна и двери, вспоминает она.
Закрытие газеты
С течением времени ситуация в блокадном Ткуарчале стала усугубляться, отключения электричества участились, а затем света вовсе не стало. Это привело к закрытию газеты "Ткварчельский горняк", в которой работали исключительно женщины.
"На территорию типографии и вокруг нее тоже падали снаряды. Тем не менее мы не собирались прекращать, но без электричества многое не сделаешь – газету тоже не выпустишь. Зимой 1993 года закрыли газету", - рассказывает Мадона Квициния.
После закрытия редакции она и ее коллеги сосредоточились на оказании помощи воевавшим. В доме Мадоны всегда было много беженцев, несмотря на то, что жила она с матерью в квартире.
"Бегали в госпиталь, сдавали кровь, иногда падали в обморок от увиденного, было много чего. У меня есть сожаления о том, что надо было писать дневник. Даже не дневник – мне жалко, что я не делала записей, когда беседовала с Амираном Берзения, Раулем Муцба, Хухутом Бганба – это известные герои войны. Они часто бывали у нас дома и вечерние наши беседы были длинные. Все разговоры были о том, как будет развиваться Абхазия после войны", - говорит она.
Самым страшным эпизодом войны стала Латская трагедия, когда вертолет с беженцами летевший из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит грузинскими гвардейцами, вспоминает Мадона Квициния.
"Мой сосед Лева Берулава работал на рации и ночью мы уже знали, что вертолет сбили. Во дворе моем жила семья – Ламара Тхайцук и ее сын, сын летел на этом вертолете. Несмотря на то, что нам сказали, что вертолет сбит, мы не верили в это. Но, когда рано утром весь двор проснулся от крика матери, в это уже нельзя было не верить. Такой крик стоял во всем городе, потому что 87 человек погибли в вертолете", - подчеркнула она.
Когда объявили перемирие в августе 1993 года Мадона Квициния решила поехать к отцу в село Атара. За главу семейства все переживали, так как отцовский дом стоял недалеко от штабов полков сел Атара и Адзюбжа.
"Штабы были за сопками, недалеко от нашего дома, а он оттуда не уходил. И я ринулась туда, когда появилась такая возможность, с августа и вплоть до октября была там. Для меня было важно, что я приехала в Атару. Это тоже было страшно, потому что в любой момент кто-то мог прийти, а сразу за домом лес начинался", - говорит она.
В последний день войны Мадона Квициния была на похоронах двоих бойцов, которые погибли в селе Аракич. О том, что война закончилась, рассказали солдаты, которые приехали в село попрощаться с погибшими.
Так для Мадоны закончилась война. А редакция газеты "Ткварчельский горняк", в которой она работала, не возобновила свою работу, несмотря на то, что после войны были попытки реанимировать издание.