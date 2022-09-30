https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/samyy-luchshiy-den-1041724863.html
Самый лучший день
Самый лучший день
30 сентября 1993 года абхазские войска вышли на государственную границу с Грузией по реке Ингур и водрузили у моста абхазский флаг.⠀ 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T09:45+0300
2022-09-30T09:45+0300
2022-09-30T09:34+0300
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У каждого человека есть лучший день в году, праздник, который он отмечает с особым энтузиазмом. Все очень индивидуально, у каждого свои приоритеты. Но для народа Абхазии в этом вопросе не должно быть другого мнения. Для нас самый лучший день в нашей современной истории - это 30 сентября 1993 года. Это День Победы, это день обретения независимости. Тогда и закончилась наша кровопролитная война.В те дни мне посчастливилось быть в рядах защитников Родины живым и почти невредимым. Небольшое ранение, полученное при штурме массива Гумиста, тревожило, доставляло неудобства, но точно не стало препятствием, чтобы рядом с боевыми друзьями прорваться через Сухум, навстречу бойцам восточного фронта. Это незабываемое событие. Как мы рады были увидеть друг друга! Даже если мы и не были знакомы, мы точно знали, что все причастны к приближению этого счастливого момента. 29 сентября была небольшая оперативная пауза. Это дало нам возможность приехать на могилу нашего друга Абзика Гургулия. Страшное осознание, что его нет с нами, что он не увидит эту Победу. Вкусив ароматнейшую мамалыгу Абзика мамы, переночевав в его родовом доме, мы выдвинулись к трассе.Враг уже дрогнул и обратился в паническое бегство. Но какие-то отдельные очаги сопротивления еще были. Скоротечный бой на очамчырской развилке, после которого было ожидание дальнейших приказов на Охурейском посту ГАИ. Там, со стороны гор, к нам присоединилась еще большая колонна бойцов восточного фронта, и мы рванули вперед. Мы жаждали встретить, нагнать врага. Дать ему последний бой, нанести ему сокрушающий удар. Но, увы, прав был классик Лермонтов, когда писал: "Бежали робкие грузины!". Мы так и не догнали их. И вся эта огромная колонна, на грузовиках, танках, БМП и просто на легковушках вышла к государственной границе на мост через реку Ингур.Что происходило там сложно описать. Эмоции, которые переполняли нас, были просто зашкаливающими. Ликование, танцы. Все поздравляли всех вокруг! Наверняка не ошибусь, если скажу, что в тот вечер каждый боец отстрелял хотя бы рожок в воздух. Даже я, который всегда был очень "жадным" к расходованию боеприпасов, вышел к берегу и дал несколько длинных очередей в сторону Грузии. Понятно, что это безрезультатно, но от радости прагматизм напрочь пропал. Это точно самый незабываемый день! И мы, как в песне, приближали его как могли!И какие бы трудные времена не были, какие бы вызовы не бросала нам судьба, мы все равно верили и верим, что все эти жертвы, перенесенные невзгоды, не напрасны. И даже сейчас, когда вокруг такая неоднозначная обстановка, непрекращающиеся угрозы взять реванш со стороны врага, мы должны помнить, какой ценой нам досталась Свобода. Мы должны уметь находить согласие, приходить к компромиссам. Нам и без того будет сложно выстоять в сложных геополитических процессах. Нас может спасти только единение. Так давайте придем к нему! Ради памяти погибших. Ради нашего будущего.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/neobyavlennaya-voyna-khronika-gruzinskogo-vtorzheniya-v-abkhaziyu-1040920726.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210419/Radi-Rodiny-ya-pozhertvoval-soboy-mama-ob-Abzike-Gurguliya-1032234027.html
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колумнисты, мнение, абхазия, овна
колумнисты, мнение, абхазия, овна
Самый лучший день
30 сентября 1993 года абхазские войска вышли на государственную границу с Грузией по реке Ингур и водрузили у моста абхазский флаг.⠀
У каждого человека есть лучший день в году, праздник, который он отмечает с особым энтузиазмом. Все очень индивидуально, у каждого свои приоритеты. Но для народа Абхазии в этом вопросе не должно быть другого мнения. Для нас самый лучший день в нашей современной истории - это 30 сентября 1993 года. Это День Победы, это день обретения независимости. Тогда и закончилась наша кровопролитная война.
В те дни мне посчастливилось быть в рядах защитников Родины живым и почти невредимым. Небольшое ранение, полученное при штурме массива Гумиста, тревожило, доставляло неудобства, но точно не стало препятствием, чтобы рядом с боевыми друзьями прорваться через Сухум, навстречу бойцам восточного фронта. Это незабываемое событие. Как мы рады были увидеть друг друга! Даже если мы и не были знакомы, мы точно знали, что все причастны к приближению этого счастливого момента.
Восточники в полном окружении держали в напряжении оккупационную группировку грузинских войск весь год войны, ни на час не давая ему жить комфортно. Западники или гумистинцы раз за разом пытались освободить Сухум и выйти на оперативный простор. Каждый внес свою лепту, каждый без устали бил врага. И вот мы вместе! Кто нас теперь остановит?!
29 сентября была небольшая оперативная пауза. Это дало нам возможность приехать на могилу нашего друга Абзика Гургулия. Страшное осознание, что его нет с нами, что он не увидит эту Победу. Вкусив ароматнейшую мамалыгу Абзика мамы, переночевав в его родовом доме, мы выдвинулись к трассе.
Враг уже дрогнул и обратился в паническое бегство. Но какие-то отдельные очаги сопротивления еще были. Скоротечный бой на очамчырской развилке, после которого было ожидание дальнейших приказов на Охурейском посту ГАИ.
Там, со стороны гор, к нам присоединилась еще большая колонна бойцов восточного фронта, и мы рванули вперед. Мы жаждали встретить, нагнать врага. Дать ему последний бой, нанести ему сокрушающий удар. Но, увы, прав был классик Лермонтов, когда писал: "Бежали робкие грузины!". Мы так и не догнали их. И вся эта огромная колонна, на грузовиках, танках, БМП и просто на легковушках вышла к государственной границе на мост через реку Ингур.
Что происходило там сложно описать. Эмоции, которые переполняли нас, были просто зашкаливающими. Ликование, танцы. Все поздравляли всех вокруг! Наверняка не ошибусь, если скажу, что в тот вечер каждый боец отстрелял хотя бы рожок в воздух. Даже я, который всегда был очень "жадным" к расходованию боеприпасов, вышел к берегу и дал несколько длинных очередей в сторону Грузии. Понятно, что это безрезультатно, но от радости прагматизм напрочь пропал. Это точно самый незабываемый день! И мы, как в песне, приближали его как могли!
С того дня прошло уже почти тридцать лет. Они были очень непростые, но мы выстояли и весь послевоенный хаос, и блокаду. Было холодно, голодно, но мы жили и развивались. Неуверенной поступью, маленькими шажками, но только вперед.
И какие бы трудные времена не были, какие бы вызовы не бросала нам судьба, мы все равно верили и верим, что все эти жертвы, перенесенные невзгоды, не напрасны. И даже сейчас, когда вокруг такая неоднозначная обстановка, непрекращающиеся угрозы взять реванш со стороны врага, мы должны помнить, какой ценой нам досталась Свобода. Мы должны уметь находить согласие, приходить к компромиссам. Нам и без того будет сложно выстоять в сложных геополитических процессах. Нас может спасти только единение. Так давайте придем к нему! Ради памяти погибших. Ради нашего будущего.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.