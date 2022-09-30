https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/samyy-luchshiy-den-1041724863.html

Самый лучший день

Самый лучший день

30 сентября 1993 года абхазские войска вышли на государственную границу с Грузией по реке Ингур и водрузили у моста абхазский флаг.⠀ 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T09:45+0300

2022-09-30T09:45+0300

2022-09-30T09:34+0300

колумнисты

в абхазии

мнение

абхазия

овна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0e/1033035358_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_6d0c22b1bc9587f1fbba33bbd3019c35.jpg

У каждого человека есть лучший день в году, праздник, который он отмечает с особым энтузиазмом. Все очень индивидуально, у каждого свои приоритеты. Но для народа Абхазии в этом вопросе не должно быть другого мнения. Для нас самый лучший день в нашей современной истории - это 30 сентября 1993 года. Это День Победы, это день обретения независимости. Тогда и закончилась наша кровопролитная война.В те дни мне посчастливилось быть в рядах защитников Родины живым и почти невредимым. Небольшое ранение, полученное при штурме массива Гумиста, тревожило, доставляло неудобства, но точно не стало препятствием, чтобы рядом с боевыми друзьями прорваться через Сухум, навстречу бойцам восточного фронта. Это незабываемое событие. Как мы рады были увидеть друг друга! Даже если мы и не были знакомы, мы точно знали, что все причастны к приближению этого счастливого момента. 29 сентября была небольшая оперативная пауза. Это дало нам возможность приехать на могилу нашего друга Абзика Гургулия. Страшное осознание, что его нет с нами, что он не увидит эту Победу. Вкусив ароматнейшую мамалыгу Абзика мамы, переночевав в его родовом доме, мы выдвинулись к трассе.Враг уже дрогнул и обратился в паническое бегство. Но какие-то отдельные очаги сопротивления еще были. Скоротечный бой на очамчырской развилке, после которого было ожидание дальнейших приказов на Охурейском посту ГАИ. Там, со стороны гор, к нам присоединилась еще большая колонна бойцов восточного фронта, и мы рванули вперед. Мы жаждали встретить, нагнать врага. Дать ему последний бой, нанести ему сокрушающий удар. Но, увы, прав был классик Лермонтов, когда писал: "Бежали робкие грузины!". Мы так и не догнали их. И вся эта огромная колонна, на грузовиках, танках, БМП и просто на легковушках вышла к государственной границе на мост через реку Ингур.Что происходило там сложно описать. Эмоции, которые переполняли нас, были просто зашкаливающими. Ликование, танцы. Все поздравляли всех вокруг! Наверняка не ошибусь, если скажу, что в тот вечер каждый боец отстрелял хотя бы рожок в воздух. Даже я, который всегда был очень "жадным" к расходованию боеприпасов, вышел к берегу и дал несколько длинных очередей в сторону Грузии. Понятно, что это безрезультатно, но от радости прагматизм напрочь пропал. Это точно самый незабываемый день! И мы, как в песне, приближали его как могли!И какие бы трудные времена не были, какие бы вызовы не бросала нам судьба, мы все равно верили и верим, что все эти жертвы, перенесенные невзгоды, не напрасны. И даже сейчас, когда вокруг такая неоднозначная обстановка, непрекращающиеся угрозы взять реванш со стороны врага, мы должны помнить, какой ценой нам досталась Свобода. Мы должны уметь находить согласие, приходить к компромиссам. Нам и без того будет сложно выстоять в сложных геополитических процессах. Нас может спасти только единение. Так давайте придем к нему! Ради памяти погибших. Ради нашего будущего.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/neobyavlennaya-voyna-khronika-gruzinskogo-vtorzheniya-v-abkhaziyu-1040920726.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210419/Radi-Rodiny-ya-pozhertvoval-soboy-mama-ob-Abzike-Gurguliya-1032234027.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

колумнисты, мнение, абхазия, овна