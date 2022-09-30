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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем Победы и Независимости
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем Победы и Независимости
Отечественная война Народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и продлилась долгих 413 дней - до 30 сентября 1993 года. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T09:00+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с одним из главных праздников - Днем Победы и Независимости. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.Аслан Бжания вспомнил тех, кто встал вместе с жителями Абхазии на ее защиту - потомков махаджиров, добровольцев с Северного Кавказа - адыгов, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и многих других, - казаков с Юга России и других российских регионов, жителей Донбасса и Приднестровья. "Мы навеки в долгу у тех, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину. Сейчас мы как никогда должны объединиться во имя процветания Абхазии", - заявил Аслан Бжания.Президент добавил, что, объединившись, народ Абхазии сможет достичь главной цели - уверенного будущего и благополучия страны, и пожелал соотечественникам мира и добра.Также в адрес главы государства поступили многочисленные поздравления с Днем Победы и Независимости от глав дружественных стран и республик. Аслана Бжания поздравили президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, российский лидер Владимир Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/putin-pozdravil-bzhaniya-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-i-nezavisimosti-1041806736.html
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абхазия, новости, день победы и независимости абхазии, аслан бжания
абхазия, новости, день победы и независимости абхазии, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем Победы и Независимости
09:00 30.09.2022 (обновлено: 11:48 30.09.2022)
Отечественная война Народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и продлилась долгих 413 дней - до 30 сентября 1993 года.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с одним из главных праздников - Днем Победы и Независимости. Поздравление опубликовано
на сайте главы государства.
"Невозможно ни измерить, ни оценить подвиг защитников Апсны. Благодаря героям, нашим бесстрашным воинам, Абхазия была спасена от геноцида и истребления", - говорится в поздравлении.
Аслан Бжания вспомнил тех, кто встал вместе с жителями Абхазии на ее защиту - потомков махаджиров, добровольцев с Северного Кавказа - адыгов, кабардинцев, черкесов, абазин, чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев и многих других, - казаков с Юга России и других российских регионов, жителей Донбасса и Приднестровья.
"Мы навеки в долгу у тех, кто ценой своих жизней освободил нашу Родину. Сейчас мы как никогда должны объединиться во имя процветания Абхазии", - заявил Аслан Бжания.
Президент добавил, что, объединившись, народ Абхазии сможет достичь главной цели - уверенного будущего и благополучия страны, и пожелал соотечественникам мира и добра.
Также в адрес главы государства поступили многочисленные поздравления с Днем Победы и Независимости от глав дружественных стран и республик.
Аслана Бжания поздравили президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, российский лидер Владимир Путин.