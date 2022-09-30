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Более 600 человек приняли участие в Параде Победы в Сухуме
Более 600 человек приняли участие в Параде Победы в Сухуме
В День Победы и Независимости во всех городах Абхазии пройдут торжественные мероприятия. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии.В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа. Командовал торжественным прохождением первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба. В торжественном параде приняли участие первый и второй батальоны Командно-разведывательного центра Минобороны РА, Комендантская рота, военнослужащие ВВС РА, офицеры Министерства обороны, Отдельный отряд специального назначения Минобороны, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, курсанты Высшей школы милиции, военнослужащие Государственной миграционной службы, Государственной службы охраны и Пограничного отряда СГБ РА, военнослужащие Погрануправления ФСБ России Абхазии и военный оркестр.Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.З0 сентября, в День Победы и Независимости, по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/pamyat-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-pochtili-v-sukhume-1041812042.html
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии

Более 600 человек приняли участие в Параде Победы в Сухуме

12:45 30.09.2022 (обновлено: 12:53 30.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование дня Победы в Сухуме
Празднование дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В День Победы и Независимости во всех городах Абхазии пройдут торжественные мероприятия.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме состоялось торжественное прохождение военнослужащих Минобороны Абхазии в честь Дня Победы и Независимости Абхазии.
В прохождении приняли участие более 600 человек. Принимал парад министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа. Командовал торжественным прохождением первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Беслан Цвижба.
В торжественном параде приняли участие первый и второй батальоны Командно-разведывательного центра Минобороны РА, Комендантская рота, военнослужащие ВВС РА, офицеры Министерства обороны, Отдельный отряд специального назначения Минобороны, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, курсанты Высшей школы милиции, военнослужащие Государственной миграционной службы, Государственной службы охраны и Пограничного отряда СГБ РА, военнослужащие Погрануправления ФСБ России Абхазии и военный оркестр.
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование дня Победы в Сухуме
Празднование дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование дня Победы в Сухуме
Празднование дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Празднование дня Победы в Сухуме
Празднование дня Победы в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование дня Победы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование дня Победы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование дня Победы в Сухуме
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Празднование дня Победы в Сухуме
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Война длилась 413 дней и унесла около пяти тысяч жизней с абхазской стороны.
З0 сентября, в День Победы и Независимости, по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия.
Возложение в парке Славы в честь празднования дня Победы - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2022
В Абхазии
Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме
10:41
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