https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/bolee-chetyrekh-tysyach-turistov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-v-2022-godu-1041840333.html
Более четырех тысяч туристов приехали в Абхазию по "единому" билету в 2022 году
Более четырех тысяч туристов приехали в Абхазию по "единому" билету в 2022 году
30 сентября завершились перевозки в Абхазию по "единому" билету, такая возможность выпадет туристам только в следующем году. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T20:00+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В 2022 году "единым" билетом в Абхазию воспользовались более четырех тысяч пассажиров, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.Перевозки по "единому" билету осуществлялись от аэропорта и железнодорожного вокзала Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Последний рейс в курортном сезоне 2022 года выехал из Сухума в Сочи в 16:00. Помимо Абхазии, по "единому" билету можно посетить туристические направления - горнолыжные курорты Приэльбрусья, Домбай, Архыз, Шерегеш и Таштагол в Кемеровской области, Светлогорск, Морское и Янтарный в Калининградской области, Белозерск и Кириллов в Вологодской области, Удмуртскую Республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/shestakova-o-perevozkakh-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-preimuschestva-v-tsene-i-bezopasnosti-1040976033.html
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Более четырех тысяч туристов приехали в Абхазию по "единому" билету в 2022 году
30 сентября завершились перевозки в Абхазию по "единому" билету, такая возможность выпадет туристам только в следующем году.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В 2022 году "единым" билетом в Абхазию воспользовались более четырех тысяч пассажиров, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.
Почти половина пассажиров (48%) пунктом назначения выбрала Пицунду. Вторым самым популярным направлением стала Гагра, ее выбрали 28% туристов.
Перевозки по "единому" билету осуществлялись от аэропорта и железнодорожного вокзала Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Последний рейс в курортном сезоне 2022 года выехал из Сухума в Сочи в 16:00.
Помимо Абхазии, по "единому" билету можно посетить туристические направления - горнолыжные курорты Приэльбрусья, Домбай, Архыз, Шерегеш и Таштагол в Кемеровской области, Светлогорск, Морское и Янтарный в Калининградской области, Белозерск и Кириллов в Вологодской области, Удмуртскую Республику.