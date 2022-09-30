https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/den-pobedy-otmetili-v-gudaute-1041824198.html

День Победы отметили в Гудауте

День Победы отметили в Гудауте

Праздничные и памятные церемонии ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии ежегодно проходят во всех городах и районах республики 30 сентября. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T14:09+0300

2022-09-30T14:09+0300

2022-09-30T14:09+0300

в абхазии

абхазия

гудаута

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1e/1041816118_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_be8de2f3a58526ec124dab19b23fc14b.jpg

ГУДАУТА, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Памятную церемонию ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии провели в Гудауте в пятницу 30 сентября, сообщает корреспондент Sputnik.Заместитель военного комиссара Гудаутского района Роман Цугба напомнил собравшимся, что тысячи сынов и дочерей Абхазии отдали свои жизни во имя свободы и благополучия будущих поколений и добавил, что имена героев никогда не должны быть забыты. Память о них почтили минутой молчания.Герой Абхазии Джамал Айба от имени республиканского Совета ветеранов-инвалидов войны Абхазии поздравил присутствующих с праздником. В своем выступлении, в частности, он подчеркнул, что День Победы – это день национального достоинства, единства братских народов, которые совместно боролись против грузинских захватчиков."29 лет отделяет нас от сентябрьского дня 1993 года, когда на государственной границе у реки Ингур наши доблестные войска водрузили знамя победы. Невероятно тяжкой и кровопролитной оказалась наша дорога к победе. Она была добыта совместно с добровольцами из республик Северного Кавказа, Приднестровья, казаками Юга России и стран бывшего СССР, представителями зарубежной диаспоры", - сказал он.Председатель гудаутского отделения комитета родителей погибших защитников Абхазии Эмма Ермолова присоединилась к поздравлениям и отметила, что буквально через несколько дней вся страна будет праздновать 30-летие со дня освобождения Гагрского района от грузинских войск. В тех боях погибло более 60 выходцев из Гудаутского района.На празднование Дня победы в Абхазию прибыла делегация из Ярославской области, главный город которой - Ярославль, обладает статусом побратима Гудауты."От ярославцев и себя лично я поздравляю вас с праздником Победы и Независимости. 30 лет назад вы прошли очень серьезный этап становления, этап войны и независимости. Сегодня у нас (в России - прим.) идет специальная военная операция, направленная на защиту наших земляков и всех людей кто проживает на сопряженной украинской территории. Рядом с русскими солдатами стоят абхазские ребята. По-другому и быть не могло", - сказал руководитель Ярославского района Ярославской области Николай Золотников.Замглавы Гудаутского района Валерий Авидзба поздравил жителей Абхазии с праздником и пожелал им мирного неба над головой, процветания и благополучия.Государственный ансамбль "Рица" исполнил песню "Мамзыщха", а ученики некоторых школ прочитали стихотворения о героях на абхазском языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

абхазия

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гудаута, новости