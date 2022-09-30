https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/prazdnichnyy-kontsert-v-chest-dnya-pobedy-proshel-na-naberezhnoy-sukhuma-1041843189.html

Праздничный концерт в честь Дня победы прошел на набережной Сухума

Праздничный концерт в честь Дня победы прошел на набережной Сухума

В честь праздника в разных районах Абхазии проходили памятные и праздничные мероприятия. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня Победы и Независимости Абхазии на площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Для зрителей прозвучали песни, которые были написаны во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и композиции на военную тему, сочиненные после нее. Также в программе концерта были произведения и на другие, более лиричные темы, как на абхазском, так и на русском языках. Многие зрители подпевали давно знакомым песням и с овациями встречали и провожали исполнителей. Среди выступавших были группа "Апсны 67", Нарсоу Абухба, Джимми Шумения, Авто Конджария, Анатолий Алтейба, Тимур Тания и многие другие. Организатором концерта выступило министерство культуры Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/1041821373.html

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