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Праздничный концерт в честь Дня победы прошел на набережной Сухума
Праздничный концерт в честь Дня победы прошел на набережной Сухума
В честь праздника в разных районах Абхазии проходили памятные и праздничные мероприятия. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T22:38+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня Победы и Независимости Абхазии на площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Для зрителей прозвучали песни, которые были написаны во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и композиции на военную тему, сочиненные после нее. Также в программе концерта были произведения и на другие, более лиричные темы, как на абхазском, так и на русском языках. Многие зрители подпевали давно знакомым песням и с овациями встречали и провожали исполнителей. Среди выступавших были группа "Апсны 67", Нарсоу Абухба, Джимми Шумения, Авто Конджария, Анатолий Алтейба, Тимур Тания и многие другие. Организатором концерта выступило министерство культуры Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/1041821373.html
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новости, абхазия, день победы и независимости абхазии
Праздничный концерт в честь Дня победы прошел на набережной Сухума
22:38 30.09.2022 (обновлено: 23:02 30.09.2022)
В честь праздника в разных районах Абхазии проходили памятные и праздничные мероприятия.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь Дня Победы и Независимости Абхазии на площади Сергея Багапш в Сухуме состоялся праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады.
Для того, чтобы послушать артистов, на набережную столицы вышли многочисленные жители и гости Сухума. Все пространство вокруг сцены и около нее было занято, большинство людей смотрели концерт стоя, те, кому повезло больше, сидели на лавочках, парапетах и даже на проемах окон здания, стоящего рядом.
Для зрителей прозвучали песни, которые были написаны во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и композиции на военную тему, сочиненные после нее.
Также в программе концерта были произведения и на другие, более лиричные темы, как на абхазском, так и на русском языках. Многие зрители подпевали давно знакомым песням и с овациями встречали и провожали исполнителей.
Среди выступавших были группа "Апсны 67", Нарсоу Абухба, Джимми Шумения, Авто Конджария, Анатолий Алтейба, Тимур Тания и многие другие. Организатором концерта выступило министерство культуры Абхазии.