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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 октября
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля, как повышенного, так и пониженного атмосферного давления. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T18:53+0300
2022-09-30T18:53+0300
2022-09-30T18:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду, переменного направления.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 октября
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля, как повышенного, так и пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду, переменного направления.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.