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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 октября

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля, как повышенного, так и пониженного атмосферного давления. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T18:53+0300

2022-09-30T18:53+0300

2022-09-30T18:53+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В выходные дни, 1 и 2 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду, переменного направления.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное , 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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