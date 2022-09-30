Спикер Парламента Абхазии поздравил жителей республики с Днем Победы

"Свобода и независимость достались нам дорогой ценой. Тысячи сыновей и дочерей Абхазии и добровольцев, пришедших к нам на помощь, отдали свои жизни за нашу Родину. Мы всегда будем помнить и чтить павших героев, всех, кто, сплотившись, отважно встал на пути врага", - говорится в поздравлении.