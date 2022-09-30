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Спикер Парламента Абхазии поздравил жителей республики с Днем Победы
Спикер Парламента Абхазии поздравил жителей республики с Днем Победы
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил соотечественников с Днем Победы и независимости, сообщает пресс-служба... 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T10:51+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил соотечественников с Днем Победы и независимости, сообщает пресс-служба Парламента.Спикер выразил уверенность в том, что Абхазия сумеет сохранить мир и стабильность, а потенциал абхазского народа будет успешно реализован.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-abkhazii-s-dnem-pobedy-i-nezavisimosti-1041807864.html
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik.
Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил соотечественников с Днем Победы и независимости, сообщает
пресс-служба Парламента.
"Свобода и независимость достались нам дорогой ценой. Тысячи сыновей и дочерей Абхазии и добровольцев, пришедших к нам на помощь, отдали свои жизни за нашу Родину. Мы всегда будем помнить и чтить павших героев, всех, кто, сплотившись, отважно встал на пути врага", - говорится в поздравлении.
Спикер выразил уверенность в том, что Абхазия сумеет сохранить мир и стабильность, а потенциал абхазского народа будет успешно реализован.