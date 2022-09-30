https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/stoltenberg-nato-ne-yavlyaetsya-chastyu-konflikta-na-ukraine-1041841464.html
Столтенберг: НАТО не является частью конфликта на Украине
Столтенберг: НАТО не является частью конфликта на Украине
Ранее президент России Владимир Зеленский заявил, что Украине подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T20:35+0300
2022-09-30T20:35+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не принимает участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление для прессы.Столтенберг подтвердил, что политика "открытых дверей" НАТО остается актуальной, но подчеркнул, что поддержку Украине альянс будет оказывать только поставками вооружений, не вступая в конфликт на стороне Киева. По словам главы организации, принять Украину в блок можно только при согласии всех стран-членов. Он также заявил, что НАТО остается оборонительным альянсом, готовым защищать каждого члена и его территорию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html
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Столтенберг: НАТО не является частью конфликта на Украине
20:35 30.09.2022 (обновлено: 20:47 30.09.2022)
Ранее президент России Владимир Зеленский заявил, что Украине подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не принимает участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на его заявление для прессы.
"НАТО не является частью конфликта, но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону", - сказал он.
Столтенберг подтвердил, что политика "открытых дверей" НАТО остается актуальной, но подчеркнул, что поддержку Украине альянс будет оказывать только поставками вооружений, не вступая в конфликт на стороне Киева. По словам главы организации, принять Украину в блок можно только при согласии всех стран-членов.
Он также заявил, что НАТО остается оборонительным альянсом, готовым защищать каждого члена и его территорию.