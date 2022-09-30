https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html

Путин назвал вхождение новых регионов в состав России правом на самоопределение

Путин назвал вхождение новых регионов в состав России правом на самоопределение

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о воссоединении с Россией, на которых... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T17:50+0300

2022-09-30T17:50+0300

2022-09-30T17:50+0300

владимир путин

россия

новости

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремлевском дворце назвал решение о вхождении новых регионов в состав России правом на самоопределение, закрепленным в уставе ООН.Президент подчеркнул, что решение о распаде Советского Союза - это решение политических элит, лишившее Родины миллионы людей и обернувшееся культурной катастрофой, и добавил, что несмотря на это, жители новоприобретенных областей пронесли через года любовь к России.Владимир Путин добавил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но итоги референдума на них обсуждаться не будут, так как "Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", и обеспечит им защиту.Западные страны рассчитывают на свою безнаказанность, заявил российский лидер, и добавил, что после распада СССР из России, которая была слаба, "выкачали" триллионы долларов. Запад, пояснил Путин, Запад готов переступить через все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить остальной мир. С этой целью, добавил он, англосаксы даже решились на диверсию на "Северных потоках"."Хочу повторить: как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба, — это поле битвы за наш народ, за большую, историческую Россию", - подчеркнул Владимир Путин.В конце церемонии российский президент, главы ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья подписали документы, согласно которым территории войдут в состав федерации на правах новых субъектов.

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