https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/tsentr-diagnostiki-zreniya-na-vykhodnykh-budet-rabotat-v-kutole-i-chlou-1041842320.html

Центр диагностики зрения на выходных будет работать в Кутоле и Члоу

Центр диагностики зрения на выходных будет работать в Кутоле и Члоу

После Очамчырского района центр будет работать и в других частях Абхазии, о графике работы будет сообщаться дополнительно. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T22:14+0300

2022-09-30T22:14+0300

2022-09-30T22:14+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102155/01/1021550123_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_75307f31b7f4ac71ac09079f85df7586.jpg

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в очамчырских селах на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Проверка зрения будет проводиться бесплатно, жителям сел нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.В центре принимают граждан старше 18 лет, не страдающих воспалительными заболеваниями. Предварительная запись не нужна, услуги центра бесплатны.Также врачи могут также могут осмотреть детей старше 10 лет, так как обладают сертификатами детских офтальмологов.Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/kabmin-uvelichil-zatraty-na-lechenie-grazhdan-abkhazii-1041767815.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости