https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/tsentr-diagnostiki-zreniya-na-vykhodnykh-budet-rabotat-v-kutole-i-chlou-1041842320.html
Центр диагностики зрения на выходных будет работать в Кутоле и Члоу
Центр диагностики зрения на выходных будет работать в Кутоле и Члоу
После Очамчырского района центр будет работать и в других частях Абхазии, о графике работы будет сообщаться дополнительно. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T22:14+0300
2022-09-30T22:14+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в очамчырских селах на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Проверка зрения будет проводиться бесплатно, жителям сел нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.В центре принимают граждан старше 18 лет, не страдающих воспалительными заболеваниями. Предварительная запись не нужна, услуги центра бесплатны.Также врачи могут также могут осмотреть детей старше 10 лет, так как обладают сертификатами детских офтальмологов.Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/kabmin-uvelichil-zatraty-na-lechenie-grazhdan-abkhazii-1041767815.html
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абхазия, новости
Центр диагностики зрения на выходных будет работать в Кутоле и Члоу
После Очамчырского района центр будет работать и в других частях Абхазии, о графике работы будет сообщаться дополнительно.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в очамчырских селах на этих выходных, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
1 октября центр будет работать в селе Кутол, 2 октября - в Члоу. Пациентов будут принимать с 09:00 до 17:00.
Проверка зрения будет проводиться бесплатно, жителям сел нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.
В центре принимают граждан старше 18 лет, не страдающих воспалительными заболеваниями. Предварительная запись не нужна, услуги центра бесплатны.
Также врачи могут также могут осмотреть детей старше 10 лет, так как обладают сертификатами детских офтальмологов.
Передвижной диагностический комплекс Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова начал работать в Абхазии по инициативе президента Аслана Бжания при содействии Минздрава.