https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/akhsalba-o-pogode-na-pervuyu-polovinu-oktyabrya-so-sborom-urozhaya-pridetsya-povremenit--1041847359.html

Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить

Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить

О том, какая погода ждет гостей и жителей Абхазии в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 01.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-01T16:35+0300

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Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить

Сельчанам придется повременить со сбором урожая, сказала Ахсалба в беседе на радио. "Ожидаются обильные осадки. В частности, с третьего октября начнутся затяжные дожди. Температура воздуха понизится до 23-24 градусов, а ночью - до 15 градусов. Максимальная температура воздуха в этом месяце достигнет 25 градусов, а минимальная – 6", - подчеркнула Ахсалба.По информации метеоролога температура морской воды тоже понизится до 22-21 градусов. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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