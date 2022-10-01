https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/akhsalba-o-pogode-na-pervuyu-polovinu-oktyabrya-so-sborom-urozhaya-pridetsya-povremenit--1041847359.html
Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить
Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить
О том, какая погода ждет гостей и жителей Абхазии в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T16:35+0300
2022-10-01T16:35+0300
2022-10-01T16:52+0300
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Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить
Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить
Сельчанам придется повременить со сбором урожая, сказала Ахсалба в беседе на радио. "Ожидаются обильные осадки. В частности, с третьего октября начнутся затяжные дожди. Температура воздуха понизится до 23-24 градусов, а ночью - до 15 градусов. Максимальная температура воздуха в этом месяце достигнет 25 градусов, а минимальная – 6", - подчеркнула Ахсалба.По информации метеоролога температура морской воды тоже понизится до 22-21 градусов. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Ахсалба о погоде на первую половину октября: со сбором урожая придется повременить
16:35 01.10.2022 (обновлено: 16:52 01.10.2022)
О том, какая погода ждет гостей и жителей Абхазии в первой половине октября, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба.
Сельчанам придется повременить со сбором урожая, сказала Ахсалба в беседе на радио.
"Ожидаются обильные осадки. В частности, с третьего октября начнутся затяжные дожди. Температура воздуха понизится до 23-24 градусов, а ночью - до 15 градусов. Максимальная температура воздуха в этом месяце достигнет 25 градусов, а минимальная – 6", - подчеркнула Ахсалба.
По информации метеоролога температура морской воды тоже понизится до 22-21 градусов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.