https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/muzey-oruzhiya-planiruyut-otkryt-v-abkhazii-1041847021.html

Музей оружия планируют открыть в Абхазии

Музей оружия планируют открыть в Абхазии

Будущий музей создадут на базе северо-западной башни исторического заповедника "Сухумская крепость". 01.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Музей оружия планируют открыть на территории исторического заповедника "Сухумская крепость", об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава Союза мастеров оружейников Тимур Дзидзария.По словам Дзидзария, в ближайшие два года на месте будут проводиться археологические раскопки, только после этого планируется приступить к строительству музея.Союз мастеров оружейников уже несколько собирает личный фонд, в котором представлено оружие разных эпох. По словам Дзидзария, все эти предметы станут экспонатами будущего музея.Профессиональный творческий союз мастеров оружейников “Х-напы” (Три руки-прим.) был создан в 2021 году. Его цель - развитие и популяризация традиций кузнечного и оружейного дела Абхазии, возрождения традиционных способов обработки металлов, а также создания культурно-художественного коллекционного фонда работ мастеров кузнечного и оружейного дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/zagadki-istorii-sukhumskaya-krepost-i-ee-syurprizy-fl-mozhno-vydat--1041265720.html

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