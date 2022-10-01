https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/muzey-oruzhiya-planiruyut-otkryt-v-abkhazii-1041847021.html
Музей оружия планируют открыть в Абхазии
Музей оружия планируют открыть в Абхазии
Будущий музей создадут на базе северо-западной башни исторического заповедника "Сухумская крепость". 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T14:05+0300
2022-10-01T14:05+0300
2022-10-01T14:23+0300
в абхазии
музеи
культура
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041263361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6cb1e6830c1d3651f569c0b6b8aceeb.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Музей оружия планируют открыть на территории исторического заповедника "Сухумская крепость", об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава Союза мастеров оружейников Тимур Дзидзария.По словам Дзидзария, в ближайшие два года на месте будут проводиться археологические раскопки, только после этого планируется приступить к строительству музея.Союз мастеров оружейников уже несколько собирает личный фонд, в котором представлено оружие разных эпох. По словам Дзидзария, все эти предметы станут экспонатами будущего музея.Профессиональный творческий союз мастеров оружейников “Х-напы” (Три руки-прим.) был создан в 2021 году. Его цель - развитие и популяризация традиций кузнечного и оружейного дела Абхазии, возрождения традиционных способов обработки металлов, а также создания культурно-художественного коллекционного фонда работ мастеров кузнечного и оружейного дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/zagadki-istorii-sukhumskaya-krepost-i-ee-syurprizy-fl-mozhno-vydat--1041265720.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041263361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ec3f25682f446ec8ec45bbfe66765b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музеи, культура, абхазия
Музей оружия планируют открыть в Абхазии
14:05 01.10.2022 (обновлено: 14:23 01.10.2022)
Будущий музей создадут на базе северо-западной башни исторического заповедника "Сухумская крепость".
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Музей оружия планируют открыть на территории исторического заповедника "Сухумская крепость", об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава Союза мастеров оружейников Тимур Дзидзария.
По словам Дзидзария, в ближайшие два года на месте будут проводиться археологические раскопки, только после этого планируется приступить к строительству музея.
“В планах в течение 3-4 лет создать этот музей. Мы будем искать меценатов, а также своими силами строить этот музей. Будем надеяться, что нам помогут. Но уже можно говорить о том, что фундамент положен”, - подчеркнул Дзидзария.
Союз мастеров оружейников уже несколько собирает личный фонд, в котором представлено оружие разных эпох. По словам Дзидзария, все эти предметы станут экспонатами будущего музея.
Профессиональный творческий союз мастеров оружейников “Х-напы” (Три руки-прим.) был создан в 2021 году. Его цель - развитие и популяризация традиций кузнечного и оружейного дела Абхазии, возрождения традиционных способов обработки металлов, а также создания культурно-художественного коллекционного фонда работ мастеров кузнечного и оружейного дела.