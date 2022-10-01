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Шойгу заявил, что женщин призывать в рамках частичной мобилизации не будут
Шойгу заявил, что женщин призывать в рамках частичной мобилизации не будут
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии... 01.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-01T15:45+0300
2022-10-01T15:45+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости. Шойгу также сообщил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации в России не будут,Министр обороны отметил, что сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих."Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану", - добавил глава российского военного ведомства.В Подмосковье Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан. Министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/minoborony-rossii-ne-budet-vvodit-ogranicheniya-na-peredvizhenie-grazhdan-1041727535.html
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Шойгу заявил, что женщин призывать в рамках частичной мобилизации не будут
15:45 01.10.2022 (обновлено: 17:36 01.10.2022)
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik.
Женщин в рамках частичной мобилизации в России призывать не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", - заявил журналистам Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.
Шойгу также сообщил, что студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации в России не будут,
Министр обороны отметил, что сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих.
"Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану", - добавил глава российского военного ведомства.
В Подмосковье Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан. Министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.